防假談愛真詐騙！Omi辦講座、打造安全交友環境盼用戶不再提心吊膽

隨著科技日新月異，詐騙手法日漸多元。從線下騙局到利用線上交友軟體的普及，透過假談愛、真詐騙的情況已經時有所聞。觀察到此一現象，以及希望翻轉民眾對於交友軟體的污名化，知名交友軟體Omi在 2021年就開始致力反詐騙，到了今年初更與YouTuber「好棒 Bump」合作簽訂反詐騙協議，並拍攝相關影片，以及在App內設置反詐騙測驗；也與嗆辣系美妝KOL以及專業律師合作，透過 Podcast 以輕鬆的分享方式讓大家提高警覺性，更認識交友詐騙的無所不在。

交友軟體Omi於本月12日在瓶蓋工廠台北製造所舉辦「小心肝俱樂部」系列活動。圖/交友軟體Omi提供

關於反詐騙，Omi台灣區行銷經理Janine表示，在交友軟體上，除了有想找另外一半的使用者，也有許多人希望透過交友軟體拓展交友圈，然而無論出發點是什麼，單純的交友空間都應該保留其設立初衷，不應讓用戶成為詐騙集團的目標，為此決心給大家一個安全的交友環境。

正因如此，Janine指出，Omi下半年將反詐觸角從線上延伸至線下，為了預防未知的交友詐騙與性騷擾，希望用活潑有趣的方式讓現代人深入了解愛情、職場、交友的真締，於本月12日便在瓶蓋工廠台北製造所舉辦「小心肝俱樂部」系列活動。

Omi從2021年即成立反詐騙部門，積極打造健康的線上交友生態圈。圖/交友軟體Omi提供

「小心肝俱樂部」講座設有愛情、工作、反詐騙、反性騷擾四大展區，透過互動式展覽，讓民眾以掃碼體驗現實生活中會經歷到的酸甜菩辣。當天還有愛情、職場講座，主辦單位邀請YouTuber「凱文羊」、療癒系作家「壹捌零三」等知名網紅親至現場共襄盛舉，透過網紅經驗談，讓民眾對於戀愛、工作上可能遇到的性騷擾、恐怖情人、情感詐騙議題有更深一層認知。除此之外，活動亦邀請雙主唱獨立樂團「南西肯恩」，清新女聲「田宇庭」於現場溫馨獻唱，讓嚴肅議題以不同的方式讓現場民眾更加印象深刻。

Janine強調，Omi從2021年即成立反詐騙部門，2022年正式開啟了anti-spam計畫，投入大量金錢與人力成本，積極打造健康的線上交友生態圈，因為Omi相信這是一件值得長期投入的事。透過這次活動宣導除了希望讓民眾安心交友外，也傳達品牌願意保護大家的決心，作為交友軟體先鋒也號召同業響應，讓大眾每一次線上交友體驗都不再提心吊膽。

Omi的創始初衷為提供一個健康優質的線上交友平台，「Bring Trust & Vitality To Online Dating 」是品牌精神。希望以用戶體驗為導向出發，讓民眾能在以「真心」打造的反詐平台下，也能用「真心」安心交友。