農業部林業及自然保育署宜蘭分署揭牌

「農業部林業及自然保育署組織法」自8月1日正式施行，行政院農業委員會林務局羅東林區管理處改制為「農業部林業及自然保育署宜蘭分署」，由蕭崇仁處長繼續擔任改制後首任分署長，於(14)日舉行揭牌典禮。

林業署宜蘭分署蕭崇仁分署長致詞揭示宜蘭分署未來林業保育發展重要政策方向。

林業署宜蘭分署蕭崇仁分署長致詞時表示，改制後的宜蘭分署組織架構將調整為5科4室與5個工作站，增設自然保育科，而轄管區域除原有林區外，並納入國軍退除役官兵輔導委員會榮民森林保育事業管理處原轄管棲蘭山大部分林區，整合森林管理。蕭崇仁揭示宜蘭分署未來林業保育發展重要政策方向，包括:健全林地管理，導入「國際森林FSCTM FM」經營模式，強化原住民族共管夥伴關係；培育臺灣原生種苗木，厚植森林覆蓋率推廣國產材利用，發展與開拓多元林產業；推動人工林永續經營，振興山村經濟；優化森林育樂場域，發展完整友善的森林生態旅遊環境；推動與維護國土生態保育綠色網絡，編織「森－川－里－海」國土生物安全網；配合山林開放、向海致敬政策，連接人與山海的親近關係，林業文化資源保存與整體再發展，落實森林的水土保持工作，建立整備應變與自主防災體系..等。

蕭崇仁強調該分署將繼續積極完善從羅東林業文化園區、自然步道系統、太平山國家森林遊樂區及生態教育館，並結合網絡周邊的部落、社區，活絡北北基、蘭陽地區綠色經濟產業，發展一系列舒活的低碳生態旅遊新軸帶，達到促進生態多樣性的永續發展。另外，研提多元森林保護與經營、造林育苗、棲地保育、治山防災與提高國產材利用等新的策略方案，讓臺灣東北部林區，成為從創新到新創的永續生態樂園。但蕭分署長同時強調，未來規劃將匯集各方專家學者、當地民眾意見，期納入更多關注森林的公眾參與，為邁向淨零的森林治理策略加值，畢竟民間力量才是林業永續發展真正的動能來源。