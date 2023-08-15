INFINITI高爾夫聯誼賽報名開始受理報名 一桿進洞開走QX50豪華領航版

2023 INFINITI高爾夫聯誼賽，將訂於11月1日至11月10日在全台4區正式開賽，INFINITI TAIWAN宣布即日起至9月15日止受理報名。凡報名參加者即可獲得本年度INFINITI X MIZUNO四項獨家專屬好禮，包含衣物袋、POLO 衫球衣、運動球帽及高爾夫球。值得一提的是，本年度賽事INFINITI TAIWAN精心規劃4項一桿進洞大獎，其中最大獎為「INFINITI 極智夢想休旅 QX50 豪華領航版」乙台，獎項豐富，敬邀車主以心揮動，成就完美一擊。