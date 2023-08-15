INFINITI高爾夫聯誼賽報名開始受理報名 一桿進洞開走QX50豪華領航版
2023 INFINITI高爾夫聯誼賽，將訂於11月1日至11月10日在全台4區正式開賽，INFINITI TAIWAN宣布即日起至9月15日止受理報名。凡報名參加者即可獲得本年度INFINITI X MIZUNO四項獨家專屬好禮，包含衣物袋、POLO 衫球衣、運動球帽及高爾夫球。值得一提的是，本年度賽事INFINITI TAIWAN精心規劃4項一桿進洞大獎，其中最大獎為「INFINITI 極智夢想休旅 QX50 豪華領航版」乙台，獎項豐富，敬邀車主以心揮動，成就完美一擊。
為持續帶給車主驚艷賽事，本年度賽事INFINITI TAIWAN精心規劃4項一桿進洞大獎，獎項除了最受矚目的「INFINITI 極智夢想休旅-QX50豪華領航版」乙台，還有「SHARP AQUOS XLED 4K 65吋智慧聯網顯示器 + KLIPSCH CINEMA 600 3.1聲道號角SOUNDBAR」乙組、「INFINITI 購車基金10萬元」四組及「INFINITI 購車基金8萬元」等，共計四組。
INFINITI高爾夫聯誼賽自2006年首次舉辦以來已邁入第16屆賽事，成為車主情感聯誼、球技切磋的品牌年度盛事。2023年INFINITI推出全新品牌識別，以「力量 在我」的品牌精神，如同車主站上果嶺、奮力揮擊，在球桿與球洞間探索無限可能，揮出最佳成績。本年度賽事除一桿進洞大獎外，更提供眾多的技術獎及幸運抽獎，為充滿挑戰與激情的賽事增添美好回憶，期待所有車主朋友能藉此活動盡情舒展身心，贏得大獎滿載而歸。報名至9月15日止截止，名額有限，額滿為止。賽事詳情可洽各地經銷商索取報名簡章或逕參考INFINITI官網www.infiniti.com.tw，亦可電洽INFINITI免付費服務專線0800-333-399。