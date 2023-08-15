創Honda Taiwan單周末最高銷售紀錄 All-New CR-V首周假日訂單爆量破800張

Honda CR-V自導入台灣以來，以強勁的動力性能，融合房車的舒適性、旅行車的空間機能性，締造劃世代的嶄新商品引領SUV級距風潮，深受各年齡層消費者喜愛，至今已累積逾27萬台銷售佳績！All-new CR-V延續歷代優異基礎，以超越標竿再進化之姿，塑造「完備安全科技」、「優雅質感座艙」、「跨級距百變空間」、「強悍動力性能」四大絕對優勢，自發表以來深獲各界熱烈迴響與好評，在上市首周假日來店賞車人潮絡繹不絕，更創下訂單突破800張，達成Honda Taiwan成立以來單周末最高銷售紀錄！截至目前為止累計訂單已超越3,600張。

All-new CR-V全車系搭載全新進化Honda SENSING智慧安全主動防護系統與10具SRS輔助氣囊，並首次導入Honda CONNECT先進智慧聯網系統(S/Prestige)，外觀以動感大器設計語彙，塑造嶄新風貌，車室佈局秉持MM思想(Man Maximum Machine Minimum)設計理念，打造跨級距百變空間及質感內裝，最高等級Prestige車型更擁有「MVCS環景影像輔助系統」、「BOSE高級音響系統 附12具揚聲器(含重低音)」、「全景式電動天窗」、「10.2吋道路環境虛擬實境顯示的彩色液晶儀表」等先進科技配備，帶給駕乘者優雅從容與科技便利兼具的非凡體驗。

All-new CR-V搭載更進化Honda SENSING智慧安全主動防護系統與10具SRS輔助氣囊，並首次導入Honda CONNECT先進智慧聯網系統(S/Prestige)；外觀以動感大器設計語彙塑造嶄新風貌；車室佈局秉持MM思想設計理念，打造跨級距百變空間及質感內裝。圖／業者提供

All-new CR-V動力搭載進化版1.5-liter direct-injected 4-Cylinder DOHC VTEC Turbo引擎，在降低引擎振動與提升聲浪品質的同時，創造193PS大馬力與24.8kg-m/1,800~5,000 rpm低轉速大扭力的輕快加速感，另配置優化版CVT無段變速箱提升靜肅性；並實現15.0km/L (VTi-S / S)、14.7km/L (Prestige)的絕佳油耗。車身採用ACE鋼骨結構並提升車體與底盤剛性及抗扭曲表現，且搭載ARD振幅反應避震器，締造市區與高速線性穩定巡航、人車一體舒適操控感；另透過防火牆與引擎支架的強化、輪拱及車底板隔音材質的增加、更進化的ANC主動式噪音抑制系統等，有效消弭車室噪音，靜享愜意質感生活。