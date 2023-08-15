台中日月千禧酒店與世界麵包大師「王鵬傑」跨界聯名合作

2023禧迎中秋，台中日月千禧酒店今年中秋特別與世界麵包大師「王鵬傑」跨界聯名合作，獻出兩款聯名月餅禮盒，「禧饌逢月」內含王鵬傑代表作心蛋黃酥及專為日月千禧設計的獨家口味鐵觀音蛋黃酥；「禧饌采月」內含廣式小月餅三款及小月娘，而在禮盒設計上，以手繪山水、月亮表現登高望月的意境，搭配上紫、金色調，質感非凡。

台中日月千禧酒店總經理許瑄芷表示，王鵬傑2018年榮獲世界麵包大師賽（Masters de la Boulangerie）冠軍，父親本身也是烘焙業出身，從小耳濡目染展現烘焙天份，他第一個學會的作品就是蛋黃酥，經過多年研發獨創的心蛋黃酥，已成為秒殺搶購的夢幻逸品。今年中秋飯店特別攜手王鵬傑推出兩款月餅禮盒，讓節日好禮不僅只是呈現美味，品嚐的同時還能感受到冠軍職人的精神。

鐵觀音蛋黃酥。 圖／台中日月千禧酒店提供

其中「禧饌逢月」禮盒內含心蛋黃酥三入及專為日月千禧設計的獨家口味鐵觀音蛋黃酥三入，每盒980元，9月11日前訂購，享每盒特價850元。「心蛋黃酥」古銅色光澤展現焦糖化的酥脆外皮，內餡結合100％契作在地小農紅豆、鹽漬熟成28-30天的飽滿鹹蛋黃，且採特殊烘烤手法，平凡中創造不凡，譜寫30年後傳統，是世界麵包大師經典鉅獻。「鐵觀音蛋黃酥」鐵觀音獨特迷人的焙火茶香 , 與豆沙製成細緻醇香的內餡 , 包覆著飽滿鹹鴨蛋黃 , 最後延續心蛋黃酥的餅皮酥脆口感 , 溫和且韻味久留喉間，昇華質感及風味。

禧饌采月雙拼禮盒。 圖／台中日月千禧酒店提供

「禧饌采月」禮盒內含廣式小月餅三入(紅玉紅茶、栗子、蓮蓉各一)及小月娘三入，每盒780元，9月11日前訂購，享早鳥特價680元。「廣式小月餅」將細膩聞名的日式菓子皮運用到月餅上，甜度降低且清爽不膩口，融合清香的蓮蓉、綿密的栗子餡、甘醇的紅玉紅茶，打造出三款誘人滋味，令人回味無窮。「小月娘」一口咬下，外層餅皮鬆軟，整顆包覆著白豆沙的綿密細緻與綠豆沙的香氣，拌入的鹹蛋黃碎與Q軟的麻糬心，讓風味與口感更顯層次，入口即化，鹹甜不膩。

月餅禮盒訂購期間：即日起至9月25日，需於取貨日三天前預訂；禧饌逢月取貨：限9月18、25日 12:00-20:00；禧饌采月取貨：9月1〜29日 12:00-20:00，另提供宅配服務(宅配運費依運送公司收費標準計算，限台灣本島)。宅配情形及宅配抵達時間一律依照黑貓宅急便公告為主。此專案不與信用卡優惠或飯店其他優惠方案併用。

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