景緻驚艷好萊塢 將捷金鬱金香歡慶四週年

近來，國際影劇界的焦點之一，莫過於改編自美籍華裔暢銷作家小說的愛情電影《Love in Taipei》。從8月10日起，這部作品陸續在北美和歐洲等主要國家上映，由《沙贊》中的男星Ross Butler與新生代演員Ashley Liao領銜主演。而這部電影中的夏令營場景，正是位於淡水的滬尾藝文休閒園區。

製片人Peter Bien（邊子珉）透露，主創團隊對滬尾藝文休閒園區的整體環境和建築設計情有獨鍾。作為故事中的台灣場景，滬尾藝文休閒園區的選擇大幅提升了整體畫面的質感，同時園區的綠化環境也極為完善，讓愛之船文化活動不再僅限於室內，更能在戶外展現淡水的美麗風光。

全球最大旅遊網站「TripAdvisor」今年根據過去一年的數據，評選出2023年最受歡迎的飯店。台灣區榜上有名，將捷金鬱金香酒店以卓越表現奪得第三名的殊榮。

滬尾藝文休閒園區為回饋滬友的支持和讚譽，特別在9月1日展開為期四週年的【好事多多】系列活動中，為FAB會員提供168項滬好友禮獎品。

在週年慶期間，FAB會員只需在園區當日消費滿1000元，即可參加「歡慶四週年‧好事多多」的滿額抽獎活動。在將捷金鬱金香酒店或禮萊廣場消費滿1000元，即可獲得一次抽獎機會，且消費金額還可累積（超過2000元可獲得2次機會，超過3000元可獲得3次機會）。另外，宴會、宴席和住宿的單筆消費也有參加抽獎的機會，總價值超過25萬元的獎品包括豪華客房二泊三食、標準客房一泊一食、河畔餐廳自助餐券等超值好禮，消費越多，中獎機會越高。

此外，將捷金鬱金香酒店推出了【好4成雙 係金ㄟ】住房優惠，只要賓客的姓名有兩個字與酒店名稱相同，即享受雙人河景客房住宿優惠，價格從4929元起，每日限量10間。而若賓客姓名中有5個「金」字，更可享受24折的超值入住優惠，適用於家庭套房或日式套房。同時，酒店內3F的河畔餐廳也同步推出【4人成行1人免費】的平假日優惠。

將捷金鬱金香酒店表示，自2019年9月開幕以來，已連續兩年榮獲「TripAdvisor」旅人之選榮譽。在即將邁入第四個年頭之際，感謝所有旅客的讚譽和支持。今年更榮獲TripAdvisor 2023年最風雲得主大獎，這份信心和動力將促使酒店繼續提供最專業優質的服務。

園區的四週年慶系列活動將於9月1日展開，包括守滬淡水河的淨灘活動、滬榕市集等。最值得期待的則是9月8日至10日與灣聲樂團再度攜手舉辦的「2023臺灣音樂節」，將呈獻三場主題為「淡水」、「瓊瑤」和「跟往事乾杯」的草坡音樂會。藉著優美的古典樂音，讓人沉浸於昔日的記憶，共同享受初秋的星空、啤酒與音樂，共度一場美好難忘的音樂盛宴。

洽詢專線: 02-2621-0333轉企劃部

【好4成雙住房專案｜9/1~10/15日止】

◆ 好事①

1人名字中兩字（將捷金鬱金香酒店 任兩字）

➠➠河景客房，雙人入住乙晚 NT$4,929起

◆ 好事②

4人名字中有五個金（金鑫鐘鍾 請注意）

➠➠家庭套房/日式套房，享定價24折

更多活動訊息 請上

將捷金鬱金香酒店官網>>http://www.goldentulip-fabhotel.com.tw/

滬尾藝文休閒園區官網>>https://www.fabmall.com.tw/