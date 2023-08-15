寵物品牌喵皇奴首創公開20項營養檢驗 讓飼主感到安心保證

根據農委會寵物登記統計報告指出，2023年犬貓合計登記數量已達230萬隻，其中犬為143萬隻、貓為87萬隻，其中飼養貓咪比例也逐漸增加，毛孩健康成為飼主最為重視的議題。

在傳統資訊不對稱的市場，飼主在挑選毛孩產品時常會遇到標示不實問題，喵皇奴針對貓咪飼主蒐集1200位問卷調查顯示出，將近八成飼主對於現有寵物食品品牌有不信任感，因此喵皇奴希望建立與消費者互信基礎的消費環境，讓飼主安心也讓毛孩吃的放心。

喵皇奴創辦人亦是貓奴的吳明修表示，貓咪就像是皇上一般，所以以喵皇奴為命名，座右銘是透過分享好產品、好知識，用客觀角度讓消費者了解產品製程，以及如何挑選適合產品，而公司取名為逆風飛翔，除了因家鄉基隆的代表性動物是老鷹，希望可以跟老鷹一樣逆風飛翔外，也藉此勉勵自己。另外在相關法規寬鬆環境下，許多產品標示不實或摻假的情況屢見不鮮，期望能破框在逆風環境下茁壯飛翔。

主張透明、公開、信任 嚴謹把關生產製程

喵皇奴創立於2020年，初期透過嘖嘖募資平台傳遞理念，群眾募資達標509％，擁有化工背景的吳明修，從第一個主食罐頭開始，自成分選用到營養分析皆以謹慎態度嚴格把關，為符合國際主食營養規範同時維持適口性，即使經過多次調整配方，仍堅持委任第三方單位檢驗分析，不斷比對規範與來回檢驗，且首創公開20項營養檢驗，期許能成為消費者真心信賴的優質品牌。

超萌圖文、科普影片及實體講座交流學習 共同守護喵孩健康

除了產品販售外，喵皇奴規劃營養知識懶人包及科普影片，致力推廣更多飼養毛孩的知識及議題，也在YouTube影片中實地參訪加工廠，將主食罐製程及設備功用全公開，認識工廠製程及原理，讓大家更有能力判斷產品的合理性，再透過實體講座創造與家長們積極線下交流，一同為毛孩營養健康做把關。

喵皇奴IG圖文。圖／新創基地提供

喵皇奴也擁有專業獸醫師及營養顧問團隊，為產品食安營養作完善把關，也持續提供喵孩爸媽多元、正確知識，和您一起找到自己與毛孩最適合的生活型態，成為您守護毛孩健康的助力。

吳明修藉由自身力量 回饋浪浪

吳明修指出，創業可以有掌控權，也能創造更多價值及理念，而選擇寵物產業的原因，除了身為兩隻貓咪的貓奴，也觀察到流浪動物的議題，主要為經濟、醫療、飲食三個層面，因此如果做寵物食品就能直接給予幫助，並且提供浪孩們營養健康的食物來源。

自創業以來，喵皇奴運用現有資源，定期與各地中途之家及收容所分享主食，每月寄出20箱以上，截至112年已寄送640箱，希望未來能透過更多元形式，回饋這片友善的土地，並持續將這份心意傳遞下去。喵皇奴目前除了貓罐頭外，也販售貓砂、貓砂盆、保健品、零食，未來將以開發商品平行拓展，歡迎前往逛逛更多喵孩用品：https://www.meow-servant.com/