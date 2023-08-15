福容大飯店開啟「台灣特色小吃發展」座談會與 國際接軌

福容大飯店近年來積極推廣美食交流活動，特於日前邀請專精於研究台灣料理的日本美食專家宮武衣充(Emi Miyatake)老師來到福容台北一館，與行政主廚蔡長庚展開一場別出生面的「台灣特色小吃發展」座談會。此次與宮武衣充老師台日雙方的交流在充滿著料理香氣與融洽的氛圍中結束，雙方不僅奠定良好的基礎，除了期待未來能有更多元的合作外，福容大飯店也致力以更多美食佳餚與國際接軌。

宮武衣充老師在交流分享座談會中亦認真筆記。 圖／福容大飯店提供

福容大飯店餐飲部副總李杰奎指出，台灣料理是由多元文化淬鍊孕育而成，受到福佬菜、客家菜、潮州菜、日本料理、西式料理之相互交流影響，雙方從台日文化、飲食習性、料理方式等，從產地到餐桌交換彼此的想法與觀點進行深入的交流與分享，最後更由蔡主廚現場示範二道台灣經典小吃進行品嚐，也為活動劃下完美的句點。

福容台北一館蔡長庚主廚邀請宮武充衣老師品嚐客家小炒。 圖／福容大飯店提供

為讓專精研究於台灣料理的宮武衣充老師更接地氣品嚐到台灣小吃滋味，行政主廚蔡長庚特別以「客家小炒、沙茶爆牛肉」與之分享。第一道「客家小炒」是四炆四炒中最具代表性的客家經典料理，豐富的食材和煸炒醬香令人無法抵擋，雖然說肥、鹹、香是客家菜的傳統特色，但就現今健康飲食當道，主廚將五花肉以中火乾煎的方式逼出油並煸至變色，加上切段成相同大小更好入口的豆乾、魷魚、青蔥等配料，料理現場立即香氣四溢，飄香十里，接著放入芹菜、蒜頭、辣椒、鹽、糖、蔥白、醬油膏、米酒與適量水，拌炒均勻，口感鹹鮮回甜、五花肉肥而不膩，令宮武衣充老師讚不絕口。

台灣麻油雞湯是宮武充衣老師的最愛。／福容大飯店提供

第二道示範料理則帶來台灣招牌熱炒「沙茶爆牛肉」，其中空心菜嚴選以水耕種植為主，水耕空心菜的菜葉更薄，口感更嫩，相較於土耕空心菜其偏韌口感較為脆口。而牛肉的選擇則以台灣溫體牛為主，台灣牛肉擁有獨特的鮮甜滋味，口感軟中帶有嚼勁。最關鍵的沙茶醬，更是以加入花生醬的「潮汕式沙茶醬」畫龍點睛，相較於台式沙茶醬更顯得溫潤順口。日本藥膳美食家-宮武衣充表示，日本人普遍對於濃稠厚重沙茶醬普遍接受度不高，但有花生醬的調和，口感不只有辛辣更多少一分甜味也更順口，相對的接受度也大大的提高。體驗在地的美灣美食詳情請洽

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