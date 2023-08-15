搶七夕浪漫商機！大葉高島屋5折夏出清、好運轉甜蜜助攻

為迎接七夕情人節，天母大葉高島屋化身月下老人，串連全館近300家品牌，即日起至8月28日推出APP會員《您消費•我買單》超級好運轉，整單還本上限2萬元禮券回饋活動，並祭出夏出清5折起優惠吸客。活動期間各波段還有不同滿額甜蜜來店禮，8月19日與20日贈「春禾奉狸」果甘、25日至27日贈「微媞」抗老緊緻面膜，讓您魅力加倍、約會加分；大葉高島屋LINE好友，另可獲得酷聖石買大送小、哈根達斯或美珍香抵50元、順儷藥妝抵100元等獨家聯合優惠券；大葉高島屋聯名卡和中信、玉山、匯豐、兆豐、台灣企銀、合庫、陽信、彰銀等7家銀行共同推出滿額贈品或電子抵用券，最低門檻5千元即可獲得，優惠層層堆疊非常划算，採買禮物也別錯過省荷包的機會。

大葉高島屋5樓DOZO Market嚴選市集推出全球第一台具有山脈雲海效果的「山霧陶瓷香氛機」3,492元。圖/大葉高島屋

同時，大葉高島屋館內不同樓層分別進行特賣會或展售會，8月14日至27日於5樓DOZO Market舉行瓷器藝品展售會，特別展售來自德國陶瓷博物館收藏品「台華窯」、「玲瓏窯」等名器，還有全球第一台具有山脈雲海效果的「山霧陶瓷香氛機」，就像把整座阿里山搬到室內，襯托商務人士雅緻不凡的生活質感；8月18日至31日在B1樓中央水族廣場則有Travel Fox 戶外機能鞋特價 2,980 元起，PAIDAL聯名鞋款特價 590 元起，還有1樓Ed Hardy名品全面 1 折起。

此外，深獲顧客好評的大葉高島屋《您消費•我買單》超級好運轉活動自7月7日開跑至今，已有8名頭獎得主獲得整單還本回饋禮券大獎，分別在1樓化妝品區的香草集、名品區的COACH，2樓女裝區的GOZO、運動區的SKECHERS，3樓休閒區的Timberland、名人泳裝，以及4樓GU與12樓禪日本料理等專櫃消費2500元至2萬元不等金額。8月28日前APP會員當日單筆滿2500元且集點，參加者人人皆有獎，天天有機會獲得整單還本。頭獎名單同步公布在「大葉高島屋_天母好康情報站」臉書公開社團，與粉絲們分享得獎喜悅。

大葉高島屋即日起至8月27日於5樓DOZO Market舉行瓷器藝品展售會，特別展售來自德國陶瓷博物館收藏品。圖/大葉高島屋

天母情侶送禮不手軟！配件飾品讓另一半魅力爆棚

還在為七夕情人節禮物煩惱？大葉高島屋根據歷年統計，珠寶、手錶、眼鏡、精品包等配件類銷售數量皆會較上月成長2至3成，今年特別規劃與館內1樓珠寶品牌共同推出浪漫傳情好禮，不論是輕奢或高貴，從寶石項鍊到K金對戒一應俱全，足以讓另一半愛不釋手。像是D&D JEWELRY的天然彩寶項鍊，主打年輕小資族，輕奢價格送禮最顯心意；真愛密碼的小真心硬金手鍊，以9999純金完美製作，愛情保值不過期；法蝶珠寶的白K金情人對戒，代表Romantic Love成雙成對的幸褔，最適合作為兩人濃情紀念象徵。

大葉高島屋觀察七夕前珠寶、手錶、太陽眼鏡、精品包等配件類銷量大增。圖/大葉高島屋

另外，館內1樓COACH 推出的TABBY 19信差編織手袋，PYXIS的CASIO粉金指針數位金屬包覆錶，精光堂的SEIKO黑天鵝調酒機械錶，或是4樓巴黎三城的MONTBLANC太陽眼鏡，金屬色鏡框和灰色鏡片的簡約搭配，皆是送給時下型男潮女彰顯品味首選好禮。