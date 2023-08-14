登祿普輪胎新胎發表會 e.SPORT MAXX首度導入電動車專用胎

英國DUNLOP 登祿普輪胎日前舉辦 2023 新胎發表會宣布三款新胎，分別是定位於豪華舒適的「VEURO VE304」、舒適休旅車胎「GRANDTREK PT5」以及電動車與新能源車款適用的「e.SPORT MAXX」。其中針對日漸蓬勃的電動車市場，e.SPORT MAXX首度於國內市場導入的電動車專用胎，可提供給電動車車主更合適的新選擇。原廠也盛邀金馬御用主持女王楊千霈主持該活動，同時樂天女孩亦進行暖場演出。

金馬御用主持女王楊千霈（右）再度力挺DUNLOP登祿普新品發表。圖／國住橡膠提供

此次發表會主角現身，2023DUNLOP 登祿普新胎包括e.SPORT MAXX、VEURO VE304、GRANDTREK PT5，不論是豪華轎車、電動車、休旅車等不同車款，皆可找到適合用胎選擇。

新一代的VEURO VE304為VE303後繼胎款，在登祿普的產品定位中屬於高階轎車胎，主打舒適安靜與性能操控平衡的胎型。此次國內導入VE304 比照日本市場規格，將降噪海綿應用至輪胎中，胎內搭載獨家SILENT CORE 降噪海綿技術，對於噪音抑制相當有幫助，此外，VE304 也具備減震曲面設計、複合材料束帶層、不規則胎塊區間、3D 溝槽結構與奈米刻印技術，達到更出色的降噪效果與乘坐舒適性。

DUNLOP登祿普 2023三款新胎。e.SPORT MAXX（左起）、VEURO VE304、GRANDTREK PT5。圖／國住橡膠提供

VE304花紋設計方面，具備不規則胎塊間距，而主溝槽則採用3D溝槽結構，可以擾亂胎塊接觸路面頻率，使輪胎不易產生共鳴，3D 立體溝槽結構能有效降低並打散空氣流通時的聲波，透過以上兩種科技運用進而達到降噪效果，因此VE304 相較VE303，花紋噪音減少24％。

DUNLOP 登祿普 GRANDTREK PT5 為PT3 的後繼胎款，專為休旅車型所設計的PT5，具備減震曲面設計、不規則胎塊間距與接地壓力最佳化等特點，操控與節能降噪為新一代的 PT5 進步較明顯之處。花紋設計部分，不對稱的花紋設計與肩部溝槽縮減，可降低噪音產生，不同寬度橫向溝槽可擾亂聲波，而 PT5 的胎肩相較PT3 縮減約 30％，能減少空氣流通凹槽時所溢出的聲音，達到降低噪音效果。

操控性能部分，因 PT5 胎面接地寬度提升約8％，增加車輛操控穩定性並有效抑制車輛偏移，對於轉向穩定性也有正面提升效果。同時相較前一代PT3，PT5 在接地壓力分布更為平均，有利於分散衝擊能量並抑制傳遞至車體的震動，減輕來自道路衝擊力。而專為 SUV 所採用的橡膠配方，具備更高二氧化矽含量，對於溼地抓地性能有不少幫助，功能性聚合物則可以抑制多餘熱能，減少能量損失，達到低滾動阻力提升燃油經濟性。

隨著電動車日漸普及，去年率先於中國市場發表e.SPORT MAXX也首度導入國內市場，延續高階性能街胎SP SPORT MAXX的花紋設計，畢竟電動車皆具備較大的扭力輸出，性能方面是較燃油車款強悍，因此胎塊也較為粗大，才可達到較好抓地力。除此之外，考量電動車少了引擎噪音特性，為有效抑制噪音，e.SPORT MAXX 全系列八個規格都搭載降噪海綿，海綿可有效吸收來自輪胎內部的共鳴聲，使整體噪音抑制表現能更加出色。

由於電動車胎強調節能環保、低能耗與降噪表現，因此 e.SPORT MAXX 透過新一代變性聚合物與胎肩圓滑設計，可有效降低滾動阻力，以原廠模擬實驗結果顯示，e.SPORT MAXX 相較舊有產品，每1kWh 可增加約 11.1％行駛距離，80kWh鋰電池容量可多行駛53.6 公里（測試規格255/55R20）。透過以上科技運用，e.SPORT MAXX達到安靜、省電續航、抓地力等電動車強調的主要訴求。與 VEURO VE304 相同，e.SPORT MAXX 也具備奈米刻印技術，胎壁上的字體更顯眼更黑，擁有高級的視覺感受。