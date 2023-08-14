Certified Pre-Owned福斯原廠認證中古車 嶄新品牌識別首發啟動

台灣中古車市場蓬勃發展，Volkswagen 交易量更是節節攀升，台灣福斯汽車總裁Steffen Knapp表示 ：「今年預估中古車過戶數將達到新車交易量的1.8倍，因此台灣福斯汽車以安心選購中古車體驗為目標，持續優化軟硬體設備，全面更新中古車品牌識別。」

Certified Pre-Owned 福斯原廠認證中古車服務，日前已完成2間展示中心，今年將再陸續升級11間展示中心，計畫達成超過15%的市場滲透率，意即市場中每6台 Volkswagen 中古車，便有1台出自Certified Pre-Owned 福斯原廠認證中古車，成長率與2022年相比將高達42%，穩坐非豪華品牌市場冠軍。此外，Certified Pre-Owned 福斯原廠認證中古車遵循德國原廠規範，以線條帶來空間的視覺延伸，結合簡約純白的設計，再透過數位化流程，展現新型態購車服務，以「德制工藝 歷久如新」的理念，傳達「德制品質」、「尊享服務」及「承諾如新」三大核心價值，允諾消費者八大保證2.0，包含原廠品質認證、原廠透明車歷、一站式輕鬆換購、購車退換保證、無限里程原廠保固以及道路救援暢行服務，再加上首創購前安心試駕、升級交車禮遇兩大服務，給予消費者無後顧之憂的購車旅程。

Volkswagen 秉持深耕在地的決心，首度於亞洲啟動全新品牌識別Certified Pre-Owned 福斯原廠認證中古車，目前已完成2間展示中心升級，今年將完成另外11間展示中心。Certified Pre-Owned 福斯原廠認證中古車以「德制工藝 歷久如新」為品牌精神，承諾八大保證2.0，包括領先業界的購前安心試駕、升級交車禮遇等，消費者可預約試乘指定之 Volkswagen 中古車，而購車即享有與新車相同待遇之專屬交車室，再獲豐富交車大禮。

Certified Pre-Owned 福斯原廠認證中古車採用德國頂級技術、符合原廠的標準化流程和系統化解決方案，自消費者購買福斯原廠認證中古車之7日內，擁有「7天購車鑑賞」。所有認證車皆經過133項檢測、查詢原廠保養與里程紀錄，以及原廠診斷電腦檢測，透過展示透明車歷，並且清楚了解車輛里程的真實性、重大維修實情，打造可靠的中古車平台。

不只如此，Certified Pre-Owned 福斯原廠認證中古車守護每一趟駕車旅程，凡購買之車主，擁全車系一年無限里程原廠保固，於保固期間內，如因原廠製造、組裝或零件品質發生瑕疵，針對瑕疵部分，帶來免費維修服務；無法修護時，將免費更換瑕疵零件。當愛車發生緊急狀況需進廠維修時，即依照需求，獲最貼心的禮遇支援方案，包含代步車、大眾交通工具以及飯店住宿等項目。同時，只要身為「福斯人禮遇計畫」會員，不受保固年限限制，會員期間內皆可申請24小時道路救援服務，成為旅程最有力的後援。

為帶給消費者全新購車享受，Certified Pre-Owned 福斯原廠認證中古車融貫人性化、數位化核心，創造舒適放鬆的空間，以簡潔設計和自信活力元素，以及溫暖木色的搭配高質感家具，營造自在的賞車空間。

Volkswagen 原廠認證中古車汐止展示中心，坐落雙北基隆交通要道，腹地廣大佔地132坪，室內展示區域可涵蓋8輛車款，而服務中心內擁有各式尺寸的LED螢幕、平板設備顯示資訊的數位化展示區域，呈現高度科技化的體驗氛圍，零時差帶來最新資訊，同時，可再透過十年經驗以上的鑑價師與銷售顧問，悉心解答各項問題。台灣福斯汽車以全新Certified Pre-Owned 福斯原廠認證中古車，提供消費者舒適自在展示氛圍與德國原廠頂尖技術，享備受尊寵的中古車品牌體驗。