國際賽車手陳意凡率眾車迷賽場見證 Volvo XC40 Recharge 純電極速魅力

VOLVO 率先車壇明確訂定將致力於 2030 年成為純電動汽車品牌，逐年推出多款全新電動化車型穩健落實目標，實現品牌永續經營精神。日前 VOLVO 特別舉辦品牌首次賽道活動，動員超過 20 輛Volvo XC40 Recharge，亦成為台灣首個在麗寶國際 G2 賽道舉辦官方純電賽道日的汽車品牌，吸引超過百位車迷朋友共襄盛舉，並邀請國際級職業車手陳意凡挑戰電動車最速紀錄，同時帶領車迷朋友近距離感受 XC40 Recharge 4.9 秒零百加速的強悍性能魅力。

駕馭純電車可以是寧靜且愜意的都市漫遊，也可以是恣意奔馳的極致體驗，此次活動透過國際職業賽車手陳意凡演繹 VOLVO 純電車流暢奔放的強勁性能。在賽道場域上，陳意凡和專業教練們率 VOLVO 車主恣意驅策前、後各 150kW 出力電動馬達帶來的 4.9 秒零至一百公里加速，電門輸出極盡流暢及隨傳隨到的快感更讓人血脈奔張；而面對國際級G2賽車場的各種彎道挑戰，Volvo XC40 Recharge 高剛性車身與電池平鋪帶來的低重心優勢更輕鬆面對、穩定俐落攻克。活動最高潮則是由陳意凡親自駕駛 C40 Recharge 挑戰麗寶電動車單圈最速成績，並以 2 分 07 秒 000 寫下 VOLVO 純電車的賽道最速紀錄。

在賽道場域上，VOLVO 車主恣意驅策前、後各 150kw 出力電動馬達帶來的 4.9 秒零至一百公里加速，電門輸出極盡流暢及隨傳隨到的快感更讓人血脈奔張。圖／業者提供

2023 VOLVO 純電賽道日亦邀請眾知名賽車手擔當與會車主的專屬教練，引領車主們恣意又安全地感受賽道駕馭與 XC40 Recharge 的疾速魅力，親自體驗腳踩 408hp 強悍性能、操控純電車信心十足攻彎的不凡享受。透過教練的講解在每一次加、減速與轉動方向盤之間，讓車迷朋友對 VOLVO 純電車的強大性能科技、車身重心配置與高剛性車體安全有更深刻的認識。

VOLVO 舉辦品牌首次賽道活動，動員超過 20 部 XC40 Recharge，亦成為台灣首個在麗寶國際 G2 賽道舉辦官方純電賽道日的汽車品牌。圖／業者提供

除了賽道操駕體驗，2023 VOLVO 純電賽道日也特別打造數位互動區、情境拍照區供一同前往的大小朋友們同樂，透過各展區互動傳遞 VOLVO 在電動車領域的發展里程碑與造車信念，包含「4.9 秒加速挑戰」互動、絲毫不妥協安全性的 465 公里的續航里程等，也展現其坐擁全台最多充電夥伴充電佈局的規劃現況、積極打造 VOLVO 純電生活圈的決心， 2023 VOLVO 純電賽道日在專業賽道團隊指導及熱血奔馳的車迷朋友盡興體驗中完美落幕。