「光流影轉‧林順孝西畫創作展」作品充滿療癒美感

「光流影轉‧林順孝西畫創作展」目前正於中正紀念堂一樓2展廳展出中，展至8月21日止。臺灣美學學會理事長林翊佳日前帶領一群對太空美學有興趣的藝術愛好者前往參觀，紛紛稱讚。

本次展出的林順孝西畫創作，共計展出82件近期丙烯媒材作品，尺寸從5號小品系列至300號三聯畫大型平面創作，作品充滿耳目一新的原創風格及療癒美感，親臨參觀的來賓都有此感覺。創作人林順孝說 ，之所以會創作尺寸多樣性的作品，除了可多元呈現近年創作風格之外，並可讓觀畫者近身感受小品精緻之美及大型作品大氣壯闊氛圍。

藝術家林順孝，1962年生，東海大學美術研究所碩士，曾獲選「第6屆臺中市美術家接力展」、第17屆南投縣玉山美術獎油畫類首獎。連續三度獲選2020法國秋季沙龍展及2021法國藝術家沙龍展暨法國秋季沙龍展，作品入編2021年「與時代同行-郵票上的傑出華人藝術家」世界郵冊，發行於荷蘭、紐西蘭、芬蘭、盧森堡等國郵票。

林順孝認為，「藝術的追求恰似探險者對未知領域的探索，是一種理想、一種浪漫情懷，作品呈現的不僅是視覺所見，更是內心深層的感受」。其創作慣以本身對自然、宇宙的關懷，將浪漫主義情感作為美學經驗來源，借意心象風景隱晦體現自然宇宙蒼穹變化，近年其作品常藉由蝴蝶、雄鷹、飛魚及鯨魚穿梭於宇宙心象不可知的光流影轉境域，共構神秘、夢幻的場域，傳達一種博大崇高胸懷，其作品彷彿脫離人類自身觀點，從太空的內外視角遠眺未知的星球，呈現出一種世界無垠孤寂的詩性空間，既理性又不失感性。或藉由大海湧動凝於畫面成為永恆，傳達一種對自然生態與永恆生命的關懷，畫面中流動的雲彩筆意，閃耀的煙塵光影，營造視覺上的璀璨壯麗，表現出一種非具象世界所獨特擁有的魅惑。