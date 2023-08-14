馬天堯Ｘ三希薈藝術中心　8／14日起「寶石畫之美」線上聯展

寶石畫具備珍貴的材質、天然的色澤、精美的藝術、稀有的收藏四大特色，數百年來寶石畫的基本工序沒有變，主要分為手繪、描邊、撒粉和鑲嵌四個步驟，聽起來並不複雜，但實際上，整個寶石畫的製作十分考驗工匠的技術和眼力。為了保證畫作的立體感和豔麗，工匠需要專心致志把寶石一粒粒黏上去，慢工出細活，一幅寶石畫的製作大約需要一個月的時間，看到寶石畫才知什麼叫「遠看是色，近看是石」，寶石畫的魅力正在於此。即使在同一幅底畫上製作，也沒有完全相同的兩幅寶石畫，這種絢麗的寶石畫價格昂貴。

「寶石畫」形成於明清時期，尤其到清乾隆時達到極盛，是王公貴胄們喜愛的奢侈品，也是對外邦交的重要禮品。工匠利用鑽石、翡翠、紅寶石、藍寶石、瑪瑙、紫晶等幾十種，已經打磨拋光好的天然名貴寶石的自然顏色和紋理，精心巧構而成的藝術作品。為了讓更多人深層了解寶石畫藝術並欣賞到寶石畫之美，寶石畫藏家馬天堯和三希薈藝術中心於8月14日起，共同舉辦「寶石畫之美」線上聯展，共計55幅，分成莊園、花卉、中式及抽象四大主題，每一幅寶石畫都是藝術家心血結晶的珍奇創作，每一件也都是難得的藝術珍品！

工匠畫師將《百鳥圖》的無限創作空間用寶石呈現，這些靈石成了遺留在人間的寶物。圖／ 三希薈藝術中心提供

收藏家馬天堯表示，源于自然饋贈的寶石，創作出來的寶石畫清新明快、色彩豔麗、永不會褪色，並具有強烈的立體感，充滿了天然情趣，寶石的璀璨文化內涵深藏於其中，是融珠寶與藝術為一體的珍品！以「百合」畫作為例，工匠一邊在碎料中尋找一塊合適的來做花蕊，石料的大小、顏色、質地是否使用恰當，直接決定著畫的效果，尤其是立體感。當輕觸寶石畫，可感受石粒的細膩光華，也可感受砂粒的磨砂質感。整幅畫上無論是靜物、動物還是暈染光影，都由石料著色。具有極高的欣賞和收藏價值，可以恒久保存，這也是藏家青睞的重要原因。

寶石畫是中國非物質文化遺產，《馬勒住宅》是融合西方紋飾建築元素。圖／ 三希薈藝術中心提供

馬天堯進一步指出，寶石畫中的每一顆寶石都是來自千萬年前的遙遠地層，寶石的珍貴，有著天然色彩，藝術家們通過感知與實踐，把礦物寶石磨成粉末，用來作畫，我們才有機會看到精美畫作的原貌。寶石畫作品作品用料考究，作品可保持數百年不變色。是政府官員出國訪問及各種會議的首選禮品，也是社會名流饋贈佳品，同時也適用於家庭住宅、豪華別墅、辦公室、酒店等場所的藝術品擺設。「寶石畫之美」線上聯展網址:www.gemspicture.net