「2023 YT 夏季大戰」王信凱準大三元率紫隊奪冠

近幾年籃球運動在台灣受到越來越多關注，「YT籃球大戰」是由五位熱愛籃球的YouTuber好友（彭尊、尼克、騏哥、丹尼、部長）一同主辦，並於2020年迎來首屆賽事，在當年賽事結束後，團隊深刻感受到籃球不僅有令人無法自拔的魅力，也成功凝聚一群熱血的人，共同參與一件熱愛的事，自此決心將賽事延續舉辦，除了希望於台灣職籃休賽季時，帶給球迷朋友們一場與眾不同的籃球賽之外，也期待能藉著每位不同領域的藝人及創作者的影響力，號召更多人熱愛籃球運動。

今年夏季再次迎來YouTuber界最隆重的籃球盛宴，昨（13）日由澤圖 ZTWO主辦的「2023 YT夏季大戰」於新北市板橋體育館進行決賽，本場賽事邀請29位藝人及創作者共同參與。此籃球賽事自2020年開始，2021年因疫情嚴峻停辦，去年盛事回歸，今年賽事已來到第三屆，主辦單位不僅擴大規模舉辦，參與的藝人及創作者也增多，還於線上線下投入更多行銷資源如拍攝專業形象片、形象照等，更大力聘請臺北富邦勇士隊長「本土洋將」蔡文誠、福爾摩沙夢想家董事長「少俠」田壘以及球員「台灣魔獸」李德威等知名職籃球員擔任教練，讓整場籃球盛事增添不少看頭。

今年賽事透過兩次集訓將所有人員分為藍、紫、橘隊三支隊伍，經歷三場預賽較勁後，最終決賽名單則由蔡文誠所率領的橘隊和田壘的紫隊一決高下！開局雙方手感冰冷，雙方多靠罰球取分。第二節兩隊各自展開攻勢，先是紫隊劉沛直投三分，接著橘隊便還以顏色，靠著方薆兩分球四投中三取分，隨後紫隊SHIN王信凱以多記妙傳，帶起一波6-0的小高潮，不過橘隊彭尊不甘示弱，以連續三分球緊咬比分，而後雙方你來我往，半場前紫隊靠著巨人的壓哨球再添兩分，以6分之差暫時領先。

易籃後，紫隊ALLEN延續氣勢再度以三分球擴大領先，不過隨後橘隊天佑、騏哥以快攻展開追分攻勢，一度將比分縮小到1分之差，可惜團隊未能成功串連攻勢，反倒遭紫隊連續取分，三節結束紫隊握有10分領先。決勝節橘隊天佑以三分打吹響反攻號角，接著彭尊和邱宇辰更以接連三分，將比分扳回70-70，而後雙方你來我往，正規賽結束兩隊74-74戰成平手，比賽進入延長加賽。

延長賽雙方展開激烈交戰，橘隊以犯規戰術試圖力挽狂瀾，不過紫隊靠著丹尼的罰球鎖定勝利，終場就以85比83獲得冠軍！紫隊SHIN王信凱成功擔任場上穩定節奏的功臣，防守端給予壓迫，進攻端更穿針引線，繳出14分13籃板 9助攻1阻攻1抄截的成績單，帶領紫隊在難分難捨的戰況中收下勝利，更以準大三元的全方位數據喜獲「2023 YT 夏季大戰」MVP。

除了場上精采賽事之外，主辦單位更於中場休息期間舉行「三分球大賽」，紫隊由巨人、湯宇、TED、劉沛出戰，橘隊則是邱宇辰和尼克參與。參賽者需在限時1分鐘內完成三分線上的三個定點投籃，最後一顆為2分彩球。上屆三分球大賽冠軍TED仍舊展現火燙手感，靠著最後壓軸彩球，以8分掄元，技壓湯宇和劉沛的6分，再度蟬聯三分球大賽冠軍。

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