台灣之光台東博雅齋紅烏龍茶 勇奪2023「ITQI國際風味鑽石獎」

台灣茶葉界充滿著無限的風華與魅力，其中紅烏龍茶成為近年的新寵兒。博雅齋創立於1986年，以茶改場推廣的紅烏龍特色茶為代表，嘗試創新再提升競爭力，堅持使用草生栽培，並將茶葉原有風味完整保留，成為紅烏龍茶的領頭羊。

2008年來博雅齋摘下了87面金牌獎，其紅烏龍茶的品質備受業界推崇，並勇奪「ITQI國際風味鑽石獎」。除了對博雅齋製茶過程的肯定，更是提升台灣茶葉於國際知名度和風味的高度評價，展現出台灣茶葉的多樣性與魅力。

「博雅齋」創辦人吳秋伶表示，紅烏龍茶是博雅齋的代表作，ITQI鑽石獎是個過程，每年評鑑都是新的考驗，其嚴謹的審查及評鑑報告的分數，具國際公信力的結果對博雅齋都是最佳激勵，因此未來會持續朝20年目標邁進，將博雅齋紅烏龍特色茶，做到更極緻的展現。自2017年博雅齋紅烏龍送至歐洲參賽，由米其林星級大廚等各界專業人士評比，歷經七年的層層考驗，於2023年由ITQI國際風味評鑑所執行長親自授獎「ITQI國際風味鑽石獎」，再次受到業界高度矚目。

全球第一博雅齋紅烏龍拿下ITQI國際風味鑽石獎。圖／駐歐盟比利時台北代表處提供

ITQI執行長指出，紅烏龍茶的風味在ITQI評鑑中獲得高度認可，也讓「博雅齋」的紅烏龍在國際舞台上嶄露頭角。駐歐盟比利時台北代表處的陳大使大力稱讚台東有如此棒新的茶葉製成工藝，並將博雅齋紅烏龍茶視為未來大使館接待的首選用茶，也致力推廣台東紅烏龍茶的美味。

「博雅齋」第二代接班人簡睿宏從小接觸茶葉，並在茶葉各領域逐步學習，深知製茶師傅經驗豐富，他於製茶過程中極其注重細節，並謹慎設計每個製程。在畢業後兩年初次參賽，即拿下「紅烏龍製茶第一名」，展現出他的自信與堅持。

「博雅齋」的茶葉以紅烏龍茶為特色，茶香溫潤，入喉後的濃郁，製茶技術保留烏龍茶獨有的炕氣，香氣飽滿。把台灣茶的風土演變詮釋得淋漓盡致，紅烏龍茶的風味慢漫凝聚，台東自然風土的鑽石之光在茶葉界熠熠生輝。讓每一位品茶愛好者都能打開五感，隨著茶的風味之光，感受著這片幽靜的土地，品味著一葉紅烏龍的獨特魅力，讓台灣茶香慢漫永遠流動不息。詳情可查詢官網：https://www.buoyatea.com.tw/