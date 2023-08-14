夏日限定狂歡祭 你的電費帳單 aifian 買單

炎炎夏日，就要涼快一夏！aifian 特別推出夏日狂歡祭活動，邀請用戶一同享樂。只要於 8 月 14 日至 8 月 27 日，到 aifian 粉絲專頁完成指定任務，不管是家裡的電費帳單還是冰品，都有機會讓 aifian 買單！同時，智能雲會員成功升級，平台還加碼抽出一隻 Dyson 涼風扇（市價 19,900 元），讓用戶可以涼快整個夏天！

活動期間，aifian 新戶下載 aifian App 並成功註冊，或舊戶以專屬推薦碼成功推薦 1 人以上，即可參與抽獎。aifian 將隨機抽出 1 名幸運得主，繳清該用戶上一期的電費（金額上限 $3,000 元）。此外， 8 月 16 日起至 8 月 27 日，只要在 aifian 粉絲專頁活動貼文留言區附上冰品照片並留言，就有機會讓 aifian 為你的冰品買單，獲獎用戶將可獲得與該冰品價格等值的回饋金額（名額共計 5 名）。

吃冰不夠涼？風扇開最強！aifian 還加碼 Dyson 涼風扇大禮，aifian 用戶只要於 8 月 18 日起至 8 月 27 日內，使用 aifian 專屬推薦碼邀請 3 位朋友加入 aifian 並完成註冊，就將額外獲得推薦回饋 100 元（共計 30 名），加上既有的推薦回饋，等於推薦 3 人賺 400 元！同時，成功邀請 3 位朋友，並完成升級智能雲會員等級的用戶，還享有 Dyson 二合一涼風空氣清淨機抽獎資格（名額共 1 名），詳細活動規則，請洽 aifian 粉絲專頁活動貼文。

用 aifian 打造你的人生裝備表！利用 aifian 一站登錄、升級裝備，輕鬆入手喜歡的商品，還可透過轉售服務創造資源流動性，買賣超方便！aifian 將不定期與各大品牌推出聯名活動，讓用戶管理裝備的同時，還能天天玩活動、享回饋，開啟美好生活的無限可能！

