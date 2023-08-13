林襄首次擔任評審海選欽點專屬舞者 為SAKURA日式餐酒館開幕暖身造勢

國內受到許多民眾喜愛的啦啦隊女神林襄，穿著一襲滿滿櫻花的紫色日式和服周末現身信義ATT戶外廣場分享開店計畫，首次擔任評審海選欽點餐廳專屬舞者，師妹芷霖熱舞演出做示範，台灣偶像女團AKB48 Team TP蔡亞恩也到場助陣，為十月份即將開幕的SAKURA日式餐酒館造勢暖身。

林襄熱情邀約前來ATT信義區七樓享受濃濃日本風味的SAKURA餐酒館，也希望大家繼續支持她。凡民眾於即日起至20日ATT音樂節期間前來ATT 4 FUN 一樓廣場「SAKURA攤位」完成以下任務，追蹤SAKURA系列社群平台按讚追蹤+分享，以及在指定貼文留言並Tag 2位朋友，可立即免費「扭蛋轉轉樂一次」。

林襄為SAKURA日式餐酒館十月開幕暖身造勢。圖／SAKURA日式餐酒館提供

林襄特別結合ATT FUN式音樂節舉行海選大賽，選出未來在餐廳內常駐的專屬舞者，讓消費者在餐廳用餐就能欣賞專業演出。林襄表示，引進SAKURA日式餐酒館是因為之前在日本工作時，對日本的人文風情與飲食文化的印象相當喜歡，便想把這份想念帶回台灣。她開心說，這是台灣第一家以日式精緻甜品為主打，同時還有舞蹈藝術表演的日式餐酒館，透過日本精緻美食的雕琢、空間場域的設計以及精心海選的表演者及樂曲的選擇等，在餐酒用餐彷彿在日本渡假的感受。

「SAKURA是一家讓你走進去，彷彿秒到日本的感覺。」林襄不改甜美笑容說道，當被詢問為何想開餐廳當老闆，林襄則說想要試試看副業，因為ATT將美食與娛樂聚集在信義精華區，是台北人流連忘返的好去處，更是台北美食餐廳一級戰區，或許能為以後轉型做準備。

為要徵選出常駐餐廳舞者，林襄協同師妹芷霖、台灣偶像女團AKB48 Team TP蔡亞恩一同擔任海選評審團，穿著和服木屐的林襄則說只要熱愛舞台、喜歡表演、和她一樣擁有甜美笑容，就有機會脫穎而出。活動最後林襄親自公布頒發海選總冠軍，勝出者不僅可成為SAKURA日式餐酒館的御用舞者，還能有機會進軍日本參與「夢想實現計劃」電影拍攝喔。