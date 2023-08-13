跨界領導密碼 吳德威新書發表會成功

市面上第一本結合科技及棒球的跨界領導專書—《跨界領導密碼：吳德威的團隊管理與新創智慧》，作者吳德威（David）上週末（12）日於台北方舟舉辦盛大新書簽書會，與會來賓眾星雲集，包括民進黨立委高嘉瑜、桃園市政府體育局局長許彥輝、台北市政府法制局局長連堂凱、台北市政府體育局局長王泓翔、台北市政府產發局局長陳俊安、台北市議會副秘書長陳慶安、台北市議員徐弘庭、創新物聯科技總經理林俊彥、露天巿集巿場營銷處總監周書華、Google Cloud業務副總李殷豪、台灣區塊鏈愛好者協會理事長高崎鈞、Rybit交易所執行長賴永純、財富女神集團總裁王宥忻等人。現場嘉賓一同探討新書的內容，吳德威以自己24年來的創業經驗和創投背景，點出許多新創產業的著名案例，並表達企業、人才、政府三大面向所應共同努力的核心價值。

活動由多位重量級來賓擔任開幕致詞人，林偉安表示：「認識David後才發現，他所做的每一個步伐都極為謹慎且認真，所踏出去的影響甚遠，就像他影響新創企業一樣，微小的改變都會帶來巨大的收穫與成果。」、許彥輝表示：「David近期將接任桃園市體育發展基金會執行長，正是跨領域的最佳解釋，大家可以在書裡看到與新創相關的更深層對話。」、連堂凱表示：「無論是在體育領域、電競界或是法律業，都可以看到許多領域的人才正在邁入年輕化的過程，我們必須要從中不斷地學習與進步，期待未來我們能夠從市政的角度推動創新年輕化。」、王泓翔表示：「在棒球當中，年輕的選手固然重要，但是教練的功勞也很關鍵，新創就是在決策與領導中不斷學習，讀者們可以從書中吸取到人生智慧，並轉化為人生處世的準則。」、陳俊安表示：「我從幕僚進入到產業，也體驗到跨領域的難度，書中有許多關於領導的案例與故事，都讓我感觸良多。」、高嘉瑜表示：「我也很常在政治與唱歌之間跨領域，新創不要墨守成規，要跳脫傳統，相信David在書中傳達的價值與理念，就在台北方舟一樣，能夠開創新的未來，也希望可以再多多唱歌給大家聽。」最後由吳德威揭開新書座談的序幕。

新書座談中，吳德威與多位與談人分別各舉自己在職涯上的經驗與體悟，一同探討新創團隊管理的智慧與精神。

林心瑜表示自己從遊戲產業跨領域跳到支付產業也不過十年的時間，卻感到市場變化很快，她體悟到創新不等人，產業也是，人生有很多事情需要勇敢踏出去，如果不跟上趨勢就會後悔，看好5G通訊的未來，再回歸到遊戲產業的初心，將遊戲、支付與通訊做結合，這當中也是面臨到產業跨域的問題，但是要相信勇敢做自己、想做就做，一定會有收穫。

林心瑜最後給予新創者七大核心建言：第一、堅持做對的事情；第二、勇氣比脾氣來得重要，人生是選擇題不是是非題，用勇氣去看，不要用脾氣決定行為；第三、在過程中學會永遠分享、學習承擔，思維才能成長；第四、堅持作對的事情；第五、新創的過程中永遠是贏家，沒有輸家，因為人生不是得到就是學到；第六、品格比專業來得重要一百倍；第七、現在是過去的累積，過去錯誤現在會修正，未來想變成怎樣，現在就要趕快付諸行動。

戴松志非常喜歡書中一個章節叫作「利他」，David是個具有宏觀、溫暖且細緻的人，並鼓勵企業應該突破框架，不要墨守成規，以「人」為出發點。舉例遠銀數位與銀行業的關係，他說：「應看成伙伴關係而非競爭關係，雙方應該積極談合作，當計畫可以得到突破是一喜，而讓計畫可以落地更是一喜。」

戴松志最後呼籲新創品牌們，創業團隊一開始就要設定全球性題目、不要只侷限台灣市場，創業思考不只是鎖定台灣消費者，而是放眼全世界，如果新創不做大會非常可惜，搶進國際才是最終目標，因此希望年輕人要有國外視野、培養心理素質、遇到困難不要退縮，也希望政府政策可以協助這群有抱負的年輕人。

吳德威做出總結：年輕就是本錢，可以嘗試按下人生快轉鍵，迅速累積人脈，並建立人脈資源資料庫，我在書中收錄成功與失敗的例子，盡可能地在好跟不好之間取得平衡，也讓勞資都有共鳴，這本書變成介紹我的很好媒介。

現場來了書中提到的許多新創領袖，吳德威一一點名張聿瑋、盧胤勳、「腦哥」、「蝦妹」、劉德政、鄭章陽，哪怕還是學生身分的「雨鞋」、施驊軒，都已經取得重大的成功，他感謝這些年輕朋友參與他的人生。

吳德威曾任味全龍領隊、阿里巴巴天貓海外台灣總經理、網家集團PChome電子商務副總經理和露天市集副總經理，也是橫跨台、美、新多家跨國公司及組織之董監事及顧問，不斷嘗試新領域的他，目前除了創投本業，還受邀擔任無給職的桃園市體育發展基金會的董事兼執行長，主要是要連繫運動與科技等各產業，未來也將持續推動運動發展。

此次活動為暨台南場後第二場發表會，並陸續於嘉義（9/6）、美國、新加坡陸續舉辦新書發表會，歡迎讀者踴躍報名參加！