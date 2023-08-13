台灣菸酒公司參展2023高雄國際茶酒咖啡暨食品展精銳盡出

台灣菸酒公司集結桃園、台中、南投、嘉義、屏東等五酒廠特色酒品，參加在高雄展覽館所舉辦的2023高雄國際茶酒咖啡暨食品展，可說是精銳盡出。

桃園酒廠主要展出「清酒」系列，主要原料採自台灣本地的原料(如台東關山米與中部濁水溪米及用山櫻花等花卉製成酵母菌)，其中「花酵母吟釀清酒‧山櫻花」歷經3年研發，台灣第一支花酵母清酒，特別選用優質台東關山米，並篩選出具特色風味台灣原生種山櫻花酵母釀製，精米步合55%，酒精度16%，香氣為討喜的蘋果，帶點淡淡優格奶香及特有的清新草本。

台中酒廠生產威士忌、花雕酒、米酒等招牌酒及釀造醋、異麥芽寡醣等多種產品，本次展出「威士忌」系列，包括玉尊峰頂台灣威士忌、玉尊經典台灣威士忌…及「穀蘊」威士忌等產品。

「OMAR威士忌」於會場吸睛。圖／黃全興

南投酒廠則展出「OMAR威士忌」系列，該項產品系列係以「職人堅持」的精神，克服蒸餾室的酷熱、從寒冷的溪水中採摘修補橡木桶的香蒲，不斷探索與實驗，以台灣在地的元素釀出獨有的風味桶，東方的檀香香氣為主體，創造出在地風華。OMAR單一麥芽威士忌自2014年起參加ISC、SFWSC、MMA、IWSC、WWA及CMB等多項國際酒類競賽，每年在國際競賽上獲得專業肯定。

嘉義酒廠是全台第一高粱酒觀光酒廠，聚焦高粱酒產製，臺灣第一甕高粱酒即在嘉義酒廠問市，本次主要展示「玉山高梁」系列，包括玉山台灣原窖 1950 / 玉山高粱 / 頂級陳高系列等。

屏東酒廠百年紀念酒「玉泉窖藏30年花雕酒禮盒」，融合了好酒(窖藏30年的陳年花雕酒液)、好畫(知名畫家張合斌創作的美意延年主題畫作)、好詩詞(選自宋．陸游《對酒》)等三項元素，瓶蓋則由鎏金製成。圖／黃全興

屏東酒廠今(112)年成為百年酒廠，也是米酒的故鄉，該廠產品自1988年迄今參加世界菸酒食品評鑑會年年獲獎。近期在廠長帶領積極行銷該廠產品及舉辦慶祝百年系列活動。本次除了展示獲獎的紅高粱及花雕酒系列外，特別在會場展出剛問市的百年紀念酒「玉泉窖藏三十年花雕酒禮盒(美意延年)」。

2023高雄國際茶酒咖啡暨食品展至14日止，台灣菸酒公司攤位1433號，歡迎蒞臨細細品味好酒。

「飲酒過量，有害(礙)健康」「酒後不開車，安全有保障」「未滿18歲，禁止飲酒」