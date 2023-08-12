越南芽莊 大叻旅遊新亮點 水晶灣集團包機直航

台灣水晶灣集團董事總經理潘品睿與經銷商京城旅行社董事長沈本立、五福旅行社董事長許順富，在台灣各大旅遊業者及媒體的見證下，於日前8月7日下午漢來飯店15樓會議廳，進行高雄到芽莊首航「經銷商簽約儀式暨旅遊產品發佈說明會」。

高雄觀光局資深專委陳傑軒、高雄市市議員林智鴻、高雄旅遊同業公會副理事長王秋智，都共同見證台北桃園及高雄直飛越南金蘭機場，台灣直飛新航線將正式啟航，10月17日台北，10月18日高雄芽莊啓航，每週三班台北、高雄班機，往返越南慶和省金蘭機場。

為推廣越南中南越旅遊及回饋本國人，其中並推出“水晶三角發現之旅”；越捷航空與各大旅遊業經銷商，也看好越南“水晶三角”旅遊市場，此次與南台灣知名的京城、五福大型國際旅遊業者簽訂合作合約。水晶灣集團並誠諾會邀集各旅遊業者進行調查，依照台灣旅遊喜好及型態，陸續規劃更多深度體驗式旅遊及多面向的旅遊主題，來迎合台灣人，只要踏進芽莊、大叻、寧順等越南水晶三角的旅遊聖地，讓台灣觀光客有很多面向及很棒的感受及體驗。

台灣水晶灣總經理潘品睿也表示，“水晶灣集團”是秉持著永續發展，企業理念為旅客創造幸福的企業理念，以“水晶三角”品牌為出發點，是實現企業夢想的重要載體。此次包機簽約儀式，也向全台灣宣告集團致力於建立多元高品質的旅遊產品，以全新感受及體驗，其中包括交通、住宿、購物、娛樂、渡假、體驗、療養…等，同時也積極開發越南新的旅遊有潛力風景地區。

不僅如此會中特別介紹了越南值得台灣旅客珍發掘的水晶三角的寶藏‘’耀眼奪目的自然瑰寶，也說明了這也是世界上許多國家都喜歡的美麗地方，潘總經理還說越南正在成為東南亞旅遊市場上的新寵，在後疫情時代，休閒式的深度旅遊正在興起，旅遊品質也逐漸成為關注的優先事項，或小眾、或深度、或隨性的全新旅行方式，這帶來了“水晶三角”品牌誕生的契機。水晶三角聚焦在越南中南部慶和省、 寧順省、林同省三省，依景點不同特質打造出不同風格的行程，並以突破傳統旅遊的服務模式，打破大眾對越南傳統觀光度假旅遊印象，實現轉型升級成為精品旅遊。

芽莊特質：藍色夢境（藍水晶） 世界級的海濱勝地、潛水天堂，乾淨的天，深藍的海，夏日的風，新鮮海 貨吃不停，上天入海無所不能，獨特泥漿浴舒緩身心，塔廟教堂洗滌心靈， 低沉翻滾的海浪聲中，是永恆共鳴的安寧，像藍水晶純淨清恬與自由浪漫， 不經意間撫平內在煩憂。

大叻特質：自然天堂（綠水晶） 在這裡，您可以盡情呼吸清冽的高山空氣，蒼翠的群山、美麗的湖泊和瀑 布一覽無餘，層層疊疊的法式建築、多彩的花海點綴其中，再配上純天然 的美食享受，像綠水晶孕育著勃勃的生機，將喜悅與清新施與他人，最適 宜來這裡消磨時光。

寧順特質：原真淨地（白水晶） 南中部地區最具潛力的目的地，一個充滿陽光與風的地方，擁有平原、山丘、沙漠和海洋多種原真環境，古老的文化底蘊，原汁原味的民俗風情， 像白水晶純粹自然，從不同的故事中找尋最真的自己。

京城國際旅行社沈本立董事長指出，現在台灣有很多航空公司因機師不足，很多航線開不出來，而高雄旅遊產品相較於北部有限，期待與水晶灣合作的包機模式，不只做單向生意，也能同時把越南觀光客帶進台灣。