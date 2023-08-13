格蘭利威「三立方」感官酩境全台首創3D裸視動態行動酒吧鉅獻12年首席三桶多重感官立體饗宴

不斷開創嶄新的品酩場域體驗，的「格蘭利威單一麥芽威士忌」引領消費者的全新視野，於今年盛夏突破品飲新維度，於台北信義微風館外打造格蘭利威「三立方」感官酩境，一座3D裸視動態影像行動酒吧，帶來獨獻台灣品飲者而生的「12年首席三桶」多層次品飲體驗。格蘭利威期望透過「三立方」的感官酩境，定義今夏的城市新地標，再次打破台灣消費者對品飲威士忌的既有感官想像，將品酩以震撼感官的立體饗宴，推上前所未見的奇幻境界。

3D裸視巨幕，探索格蘭利威三桶層次風味奇境，格蘭利威攜手榮獲無數國際設計大獎榮耀、六度參與金曲及金馬設計的視覺團隊 MixCode，以顛覆空間維度的視覺奇想，展開起啟了格蘭利威「三立方」感官酩境的立體感官之旅。業者提供

3 D裸視巨幕上，「格蘭利威12年首席三桶」綻放飽滿的熱帶果香，帶來豐富的繽紛風味奇境。如緞帶般絲滑的口感，幻化為台灣地圖，代表為台灣量身打造的真摯心意，最後，威士忌酒液奔騰湧入，蛻變為近在眼前的衝擊性視聽震撼，向台灣消費者舉杯致敬。業者提供

台灣保樂力加行銷總監方淑芬表示，格蘭利威「三立方」感官酩境的立體感官之旅，將由挑高七米的3D裸視巨幕，揭開在浩瀚宇宙中漂浮的格蘭利威12年首席三桶酒瓶，逐漸被三顆橡木酒桶環繞、運行，如同行星繞行軌跡，最終結合為一，炸裂出層次豐富的繽紛風味奇境，彷彿在舌尖上綻放飽滿的熱帶果香，征服2023年最新IWSC國際烈酒金獎。如緞帶般絲滑的口感，幻化為台灣地圖，代表為台灣量身打造的真摯心意，最後，威士忌酒液奔騰湧入，蛻變為近在眼前的衝擊性視聽震撼，向台灣消費者舉杯致敬。

探訪格蘭利威「三立方」感官酩境的立體感官之旅，格蘭利威特別聯名蜷尾家 推出期間限定三桶風味冰淇淋。以12年首席三桶風味為靈感，將酒液中的焦糖風味幻化為台灣人熟知的古早味布丁風味，搭配熱帶果香醬汁，呼應三桶的豐富口感層次。業者提供

除了3D裸視的視聽張力，格蘭利威 「三立方」感官酩境更在味蕾體驗上下足功夫，意圖開創一場三重味覺饗宴。現場消費者只要加入保樂力加酩家沙龍LINE官方帳號，即享12年首席三桶純飲或Highball之試飲體驗。格蘭利威更攜手榮獲義式冰淇淋世界巡迴賽肯定的「蜷尾家義式冰淇淋」，打造期間限定三桶風味冰淇淋。蜷尾家擅長將台灣風味融入義式冰淇淋，追求最高品質並不斷創新的理念，與格蘭利威勇於創新、深耕台灣的品牌精神不謀而合，此次冰淇淋以12年首席三桶風味為靈感，將酒液中的焦糖風味幻化為台灣人熟知的古早味布丁風味，搭配熱帶果香醬汁，呼應三桶的豐富口感層次。另外在三立方感官酩境在付費酒單上，除了格蘭利威獨獻台灣系列、奢創高年份系列單杯酒款外，更攜手榮獲世界調酒兩項單項冠軍、連續三年亞洲50大酒吧的「Bar Mood」操刀調酒設計，同樣以利威三桶標誌風味為本，設計「熱帶島嶼」、「台灣味」、「三重奏」三款世界級調酒鉅作，讓品飲者享有一場最獨樹一格的品飲饗宴。

格蘭利威攜手榮獲世界調酒兩項單項冠軍、連續三年亞洲50大酒吧的「Bar Mood」操刀調酒設計，「熱帶島嶼」、「台灣味」、「三重奏」三款世界級調酒鉅作，讓品飲者享有一場最獨樹一格的品飲饗宴。業者提供

(工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒)