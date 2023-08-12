保濕鎖水抗陽成分是酷熱當道主流產品

今年因有潤月之故，所以全球氣候都是處於高溫高陽及高紫外線之環境，對於需要戶外活動的上班族，使用防曬抗陽之產品的機會就大幅提升。

康倪國際公司的專業美容專員管彥良也表示，現代美顏產品市場新主流趨勢，就是要符合客製化的調配，因此臨櫃服務專員的專業及經驗就扮演非常重要的角色。圖／業者提供

據最近舉辦一場的「美顏抗陽」專業美容研討會中，台灣知名美顏產品廠商康倪國際企業股份有限公司(CONI)資深專業美顏專員李承蔚表示，今年美顏化妝品銷售量最好的就是以能具防汗、防水、保濕等作用的多合一成分為主。

李承蔚說，畢竟許多上班族的包包內已沒有多餘的空間去攜帶太多的防曬產品。而購買此類產品的客群，除了上班族女性外，今年的男性上班族也比往年多了約3成，而更值得注意的是一般退休的銀髮族也是主流客群之一。

除了和極端聖嬰型氣候的變化有關外，即使銀髮族也開始著重於外在美的修飾。康倪國際公司的專業美容專員管彥良也表示，現代美顏產品市場新主流趨勢，就是要符合客製化的調配，因此臨櫃服務專員的專業及經驗就扮演非常重要的角色。除了要清楚知道客人的需求外，也必須具備專業的一些產品成分的作用機制，這樣才能幫客戶做出量身訂做的產品選擇。

資深專業美顏專員李承蔚也建議，仲夏之日，為了達到良好的抗曬效果，除了防曬係數要夠外，也可以考慮選擇具含玻尿酸成分的防曬保養品，畢竟多合一成分產品是未來保顏市場之主流。