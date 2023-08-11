亞巡球星前進聯邦快遞盃季後賽 挑戰不可能的任務！

美巡賽亞太地區行銷暨傳播總監Chuah Choo Chiang，針對亞巡球星前進聯邦快遞盃季後賽，做了精闢的觀察和評論:

有一項關於聯邦快遞盃的特殊統計數據，能提醒人們為何它總被宣傳為美巡賽的終極獎項。自2007年設立以來，在過去16個賽季中，總共有2,709名高爾夫選手參加聯邦快遞盃季後賽，但最終僅有13位球員成功舉起這座閃閃發光、象徵一整個成功賽季的獎盃。

獲勝的機率很小，準確地說是0.48%；但獎勵卻是巨大的，因為聯邦快遞盃的冠軍獎金高達1800萬美元。然而，這條通往高爾夫最高榮耀的道路，你需要在整個賽季保持最大程度的穩定性，並在季後賽期間達到巔峰。季後賽將從本週的聯邦快遞聖朱德錦標賽（FedEx St. Jude Championship）開始，這是三場季後賽的第一場，僅限排名前70名的球員參加。

五位亞洲明星-韓國四人組合金周亨（Tom Kim，排名第14位）、金施佑（Si Woo Kim，第18位）、任成宰（Sungjae Im，第32位）與安秉勳（Byeong Hun An，第37位），以及日本一哥松山英樹（Hideki Matsuyama，第57位），就將站上孟菲斯的TPC南風球場（TPC Southwind）的梯台。

迄今為止，還沒有任何一位亞洲球員贏過聯邦快遞盃。看起來，這對於他們任何一個人來說，要完成此創舉並搶走諸如目前暫居聯邦快遞盃積分榜首位的瓊拉姆（Jon Rahm）、世界球王史考提薛夫勒（Scottie Scheffler）或羅瑞麥克洛伊（Rory McIlroy）等球星的鋒頭，都是一項「不可能的任務」。尤其是麥克洛伊，他曾三度拿下聯邦快遞盃總冠軍，今年這位賽季大師將尋求史無前例的第四冠。

任成宰曾是最有機會贏得美巡最高獎項的亞洲球員。上賽季，他勇敢對抗麥克洛伊和薛夫勒，最終並列第二。圖／Getty Images提供

確實，這些亞洲球員接下來三週的目標可說是不可能的任務；但是，不可能還是有可能的。在這項運動的歷史上，亞洲男子球員從未被視為四大賽的奪冠熱門人選。然而，韓國球員梁容銀（Y.E. Yang）在2009年的PGA錦標賽，逆轉擊敗當時仍處巔峰狀態的老虎伍茲，完成了不可能的任務。伍茲在之前的14場四大賽勝利中，當他握有54洞領先優勢時，從未曾嘗過輸球的滋味。接著是2021年，松山英樹成為第一位在名人賽穿上綠夾克的亞洲球員，寫下了高爾夫歷史新頁。

現年31歲的安秉勳，還記得當時收看了梁容銀擊敗伍茲的歷史性勝利。這場亞洲球員在四大賽的歷史首勝，激勵了他在兩週後成為美國業餘錦標賽最年輕的冠軍。「顯然他是第一位贏得四大賽的亞洲人以及韓國人…這令人印象深刻。」安秉勳說。

松山英樹正努力進入前50名以獲得下週BMW錦標賽的資格，他希望延續連九年打進季後賽決賽，這也是現役球員的最佳紀錄。2017年，他在正規賽中取得三場冠軍和三個亞軍，以榜首之姿進入季後賽。但他的表現逐漸降溫，在當年季後賽的最好成績是並列第23名，最終在聯邦快遞盃最終積分榜落居第八。西班牙球星拉姆本季則憑藉著四勝與六場前十名，在本週以杆位之姿出發。

任成宰曾是最有機會贏得美巡最高獎項的亞洲球員。上賽季，他勇敢對抗麥克洛伊和薛夫勒，最終並列第二。「我認為這很棒！」美巡賽兩勝的任成宰說道。不過，他目前的狀態並不算火燙。在過去五場出賽，有三場打進前25名，但他知道自己可以在季後賽綻放光芒。「我的狀態正逐漸回來。」這位25歲的球員說道。他在季後賽歷史上名列平均桿數排行榜第10位，一推進洞百分比也排名第10。在上週賽事名列第二且在創世紀蘇格蘭公開賽打進前三名之後，狀態良好的安秉勳相信自己的目標是首度打進僅限前30名參加的巡迴錦標賽，然後給自己一個機會爭奪聯邦快遞盃。「我認為信心是存在的。至於贏得聯邦快遞盃，我認為首要目標是先在巡迴錦標賽奪冠。」