搶攻中秋商機 85℃推九款中秋禮盒 門市預購85折

中秋月餅口味越來越多變！85℃推出9款中秋禮盒，除了獨家註冊商標「白玉東坡酥」，暢銷熱賣「琥珀蛋黃酥」，今年融入台式風味「剝皮辣椒雞、肉鬆麻糬、綠豆肉鬆」等內餡，推出全新月餅禮盒，搭配精美的仿木框外盒，宛如一道道雋永台菜。9月29日前門市預購指定禮盒享85折，另外85 Cafe APP還提供禮盒跨店取功能，線上購買中秋禮盒兌換券，再用社群軟體轉贈給友人，送禮快速又方便，預估今年中秋銷售業績目標為5萬5千盒，銷售額二千四百萬元。

85℃今年9款禮盒包括「台式雋永禮盒、心悅豐采禮盒、眾星拱月禮盒、琥珀蛋黃酥禮盒、歡聚月圓禮盒、歡聚月圓(素)禮盒、鳳梨酥禮盒、奶油甜心禮盒、咖啡小蛋捲禮盒」，除了白玉東坡酥、焦糖光澤餅皮的琥珀蛋黃酥，今年特地將台灣風味名菜「剝皮辣椒雞」融入月餅中，推出全新口味體驗，另外還有肉鬆麻糬、奶黃麻糬等台式口味，禮盒外觀設計融合典雅的仿木框造型，外盒再繪以台式窗花圖紋和幾何圖形，充滿濃厚的節慶氛圍，掀開盒蓋，還可以讓消費者寫下祝福話語，傳遞心意。

8月12日起至9月29日前，門市預購指定禮盒85折，另外可選擇85 Cafe APP禮盒跨店取轉贈，不受地域限制，線上購買中秋禮盒兌換券，透過社群軟體轉贈親友，受贈者就可依兌換券金額，挑選自己喜愛的禮盒到門市預約取貨，相當便利。

85℃的獨家註冊商標口味「白玉東坡酥」純正的肉脯輔以麻糬、風味鹹甜交錯酥香。「金玉酥」傳統糕點酥皮近30層，內餡是滿滿的綠豆沙與鹹蛋黃、「芋頭酥」加上麻糬好滋味。「檸檬麻糬」搭配檸檬清香的白豆沙和Q彈內餡，令人十分著迷。

85℃還有酥脆濃郁，多層次口感的經典咖啡小蛋捲禮盒、奶油甜心禮盒、鳳梨酥禮盒。８月31日起到9月29日在實體門市購買任一飲品，就可以用49元的優惠價加購奶黃麻糬或琥珀蛋黃酥一個，或是以39元加購白玉東坡酥，另外購買任何一款中秋節禮盒就送大杯咖啡買一送一券1張，超級優惠。