福隆沙灘展重新開放 沙灘電影院週末登場

2023福隆國際沙雕藝術季歡迎大家盡早安排空檔時間到福隆欣賞「迪士尼百年慶典」主題沙雕展，而本周末8月11〜13日也將舉辦「沙灘電影院」活動，邀請民眾利用好天氣一起來海邊欣賞電影、品嘗異國夏日美食。

「沙灘電影院」活動盛大展開。 圖／福容大飯店福隆提供

「沙灘電影院」活動即將在8月11〜13日盛大展開，由已經有兩年全台各地戶外電影播放經驗的Skyline Film團隊帶來獨一無二的海灘電影院活動，將分別播放《第凡內早餐》、《終極追殺令》和《戀夏500日》三部經典好片，豪華豐富的內容七月初甫開放購票便受到網友們熱烈討論，目前僅剩零星門票可供購買。已經購票的旅客可以在傍晚時分先來到福隆海水浴場玩沙踏浪、欣賞福隆沙雕展，品嘗由專業廚師團隊現場料理的異國美食套餐，接著和親朋好友在南島度假風裝置藝術區打卡，再來一杯好酒等待開場。入夜後回到沙灘座位區吹著清涼的海風、戴上藍芽耳機品味一部好電影。活動入場門票每張950元，購票即可免費兌換一份150元特色餐點，欲入場的民眾可上活動專屬售票頁面確認當天餘票數量以及活動詳細內容。

福容大飯店福隆。 圖／福容大飯店福隆提供

貢寮國際海洋音樂祭調整活動時間到9月15〜17日，於福隆海水浴場舉辦，這場臺灣經典的音樂盛事今年也將見證 「海洋獨立音樂大賞」的決賽現場，來到現場的旅客們還可以跟知名樂團與歌手同樂搖滾，喝杯啤酒享受最rock and roll的夏天；由東北角管理處舉辦的福隆生活節「草地浪花音樂節」也將在9月16、17日於福隆大草地熱鬧登場，結合在地特色野餐、市集及音樂會，邀請金曲樂團和夜間火舞達人演出，讓民眾迎著美麗的福隆蔚藍海景，感受福隆夏日海洋美好時光，詳細活動辦法和出演名單可至各主辦單位官網查詢。

復仇者聯盟。 圖／福容大飯店福隆提供

配合周邊活動，福容大飯店福隆推出九月優惠住房專案，平日四人同行入住精緻和洋客房只要7999元起，除了可以免費使用館內設施、前往海水浴場參觀今夏最夯「迪士尼百年慶典」主題福隆沙雕展外，走路五分鐘就可以抵達上述活動場地，如果玩了整晚肚子餓的話，還可以獲得專案加贈的福隆炸雞桶，回到房間享受美好的夜晚。這麼多好玩的活動和優惠的住房專案，就是要讓你在福隆享受最美好的夏天！

禁止酒駕‧飲酒過量‧有害健康

福容大飯店福隆住宿優惠：https://lihi1.cc/QBxaq/augnews。

屋頂電影院購票連結： https://www.accupass.com/event/2306221626051312905685