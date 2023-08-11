基隆「浪漫七夕煙火秀」首度登場

七夕情人節即將到來，基隆市政府為了讓大家感受到基隆獨一無二的山海浪漫，特別與澎湖花火節執行團隊合作，將於8月19日晚間9點在基隆文化中心頂樓施放300秒、共3600發的煙火，煙火秀主題以童話故事-小美人魚做為設計理念，結合雷射光特效及璀璨煙火的立體空間演出，賦予煙火一個完整的生命形態藝術。

「浪漫七夕煙火秀」為傳達情人節的浪漫及甜蜜，音樂煙火主題的「小美人魚」分為五個階段節目，首先搭配美人魚歌曲「Under The Sea」揭開序幕，第二幕呈現的是小美人魚期待擁有雙腳能上岸的「願望」，緊接著以小美人魚上岸後的「雀躍」，但無法回到海底世界「哀傷」，及最終完成心願「圓滿」快樂的回到大海過日子等轉折故事呈現，讓大家重拾戀愛時期的心情，讓來到現場的民眾都能沈浸在浪漫的氣氛中。

基隆市長謝國樑表示，這次係首度特別針對七夕情人節於文化中心頂樓施放煙火，讓觀者在觀賞煙火的同時，又能欣賞到基隆的夜間山海景色，推薦最佳煙火觀賞點為基隆東岸商場、海洋廣場、國門廣場及虎仔山等地，煙火依據各點的距離遠近所能看到不同風貌，大家不彷也探索私房觀賞點。希望大家能在七夕前夕到訪基隆遊玩，將最甜蜜的回憶帶回家。

為維持周邊交通順暢及用路人安全，請汽機車行經信一路(文化中心前)盡速通行，也請行人避免於市民廣場施工場地周邊逗留，並將於文化中心出入口及頂樓出入口進行人員管制，隨時依狀況調整因應。

圖/基隆市政府觀光及城市行銷處

謝國樑表示，「浪漫七夕煙火秀」不只有視覺上的煙火饗宴，為了讓民眾能留下更深刻的回憶，特別準備浪漫好禮給民眾，將於8月19日當天晚間8點起於海洋廣場開始發放，只要按讚「基隆旅遊網」粉專及於當日指定貼文下方留言、分享即可獲得，此次好禮特別結合基隆在地店家-香氛森林，選用「我喜歡你」氣味的香氛蠟燭，調香結合苦橙與檸檬的清新酸香、玫瑰與茉莉的浪漫及水蜜桃的甜味，像極了戀愛般的滋味，數量有限、送完為止，歡迎大家攜伴一同前來欣賞基隆的浪漫夜空，保證讓您目不轉睛。