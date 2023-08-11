臺灣館首登越南食品展 多元美食及一站式服務吸睛

「2023越南食品飲料展」於8月10日開展，經濟部國際貿易局及外貿協會首度籌組臺灣館，與台灣糖餅公會及吉利高、石城、虎牌、金蘭、臺隆等11家優質食品業者前進胡志明市，展示臺灣知名產品，如晶晶果凍、雪之戀鳳梨酥、百吉Niseko雪糕、金蘭宅宅醬、虎牌米粉等，連同麻糬代工及珍奶一站式服務預計在三天展覽中，以安全美味與完整服務吸引當地買主駐足，增加臺越食品合作商機。

越南消費習慣差異大 應適時調整產品

臺灣館迎來重要越南買主如美妍公司，以及前三大便利商店GS25之進口商等到訪。美妍公司表示疫後市場正慢慢復甦，建議我商審視當地經濟情況、天氣、一般消費者習性等做產品調整，以素食為例，當地素食人口非常多，以方便每天食用的平價小包裝為熱銷款，且當地消費者對MIT的產品印象良好，盼我商保持品質並調整銷售策略；GS25進口商偏好引進冰品，如百吉Niseko雪糕等，表示我商產品包裝精緻、口味獨特多元，在越南炎熱夏季應可刺激銷售量。

參展商桔揚表示，越南是東協手搖飲重點市場，該公司推出搭配原物料的創業餐車，支持個人開店推廣臺灣手搖飲文化，除受到當地業者詢問不斷，也有來自波蘭的進口商希望進口原物料批發，雙方進行深度洽談；而首度參展的唐舖子牛軋糖則表示經當地食品進口商說明，了解南越因天氣過熱且經銷以傳統市場為主，將審慎評估配方適地性，直呼來一趟直接面對買主才能了解市場特性。麻糬代工大廠浩漢，提供多種食品代工，OEM專業驚豔買主，將持續與當地買主進行後續試樣。

越南官方公布2022年經濟成長率突破8%，成為亞洲成長最快的國家，催生大量中產階級並帶來強勁消費力道，依知名統計資料庫Statista預估，2023年越南食品飲料零售額將達到663億美元，較去（2022）年成長10%。過去，臺灣珍奶在越南刮起一陣瘋臺灣，胡志明市吳繼德街甚至有「珍奶一條街」封號，我外銷業者均看好越南市場，有望繼珍奶後，再創臺灣食品高峰。

貿協將持續攜手公協會及食品業者，透過展會搭建國際媒合平台，開拓更多貿易機會，後續尚有9月澳洲國際食品展及馬來西亞國際食品展、11月日本臺灣形象展等活動。此外，另有海外行銷輔導案，歡迎業者申請報名，共同努力讓臺灣食品越洋飄香。