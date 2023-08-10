六福村喜迎44周年 可愛動物大啖蛋糕齊慶生

喜迎水豚及髯羊新生寶寶報到 四人遊園送六福莊住宿

六福村主題遊樂園於今(10)日喜迎44歲生日囉！園區動物管理團隊特別在慶生當日為動物們特製消暑的慶生蛋糕，讓動物們能大快朵頤，一同為六福村慶生。

不僅如此，八月份適逢迎接新生動物-北非髯羊及水豚北鼻的出生，可說是雙喜臨門！看著可愛小寶貝們依偎在媽媽身邊的討喜模樣相當溫馨且感動，時而調皮地活潑玩耍，卡哇伊的模樣讓人融化，也為園區增添許多歡樂氛圍。

北非髯羊園區也喜迎新生兒，小髯羊灰絨絨的地模樣超吸睛。圖／六福村提供

六福村自1979年由野生動物園起家，至今已陪伴無數民眾度過歡樂時光。六福村主題遊樂園是亞洲第一座結合動物園與遊樂園的歡樂王國，四十餘年來創新改變為許多家庭帶來無數歡樂，不僅擁有超過20項充滿刺激遊樂設施，以及18項水樂園消暑設施外，以及備受大人小孩喜愛的「非洲部落-動物園區」，為遊客提供歡樂與動物的相關知識。

而8月10日除了是六福村生日，也是一年一度的「世界獅子日」，六福村動物管理團隊特別製作美味的「肉拼盤蛋糕」讓園區內的「獅兄弟」開心享用；也針對靈長類、 狐獴及台灣黑熊製作消暑的「水果冰磚蛋糕」，要讓動物們清涼一夏感受歡樂氣氛。

為了慶祝六福村44歲生日，六福村動物管理團隊特製繽紛水果盅及果汁冰棒給動物們享用。圖／六福村提供

想要一次滿足住宿、享美食、瘋玩遊樂園的心願嗎?六福村慶祝生日同時還強勢推出關西六福莊期間限定「暑假四人行大禮包」住宿專案，一泊二食超值價只要8796元，平均一人只要2199元，無論是一家四口出遊或三五好友揪團來場小旅行CP值超高，令人心動。專案內含入住剛果藍天客房四人住宿一晚，活力早餐四客、好望角在地特色晚餐四客，還能兩日無限瘋玩六福村。

邀請消費者前往六福莊可近距離與福豚家族新生寶寶們一起合照賣萌，搶購期限自即日起至8月14日止，9月30日前可使用，搶好康趁現在。更多活動詳情及優惠可查詢六福村官網：https://www.leofoovillage.com.tw/

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