頂級高爾夫時尚品牌G/FORE與知名餐廳chinois 為期一個月特推限定套餐

「顛覆傳統」是大眾提到「G/FORE」以及知名中餐廳「chinois」的共同關鍵字。搭配頂級高爾夫時尚品牌G/FORE在台推出全新系列鞋款G.112，特地選擇與G/FORE有相同理念的「現代中餐廳chinois」攜手合作，打造為期一個月的限定菜單及裝潢，菜色呼應G.112的特色，並以美式手法詮釋中式佳餚；店內裝潢更是承襲G/FORE繽紛時尚風格，大膽將中島設計成巨大的G/FORE鞋盒！透過視覺、味覺等多種感官體驗，完美傳遞G/FORE與chinois對於創新、顛覆傳統的品牌精神。

頂級高爾夫時尚品牌G/FORE創立於2011年的洛杉磯，以大膽繽紛的設計為高爾夫時尚注入全新的元素並期望融入生活，在日常穿搭中實踐高爾夫時尚，創新且具突破性的品牌印象與現代中餐廳chinois帶給人的感受不謀而合，chinois以法式的烹調方式及擺盤詮釋中式佳餚，新穎的料理手法如同使用西式研磨罐，將東方的元素及精華灑落在一道道精緻料理上，帶來耳目一新的用餐體驗。

G/FORE與chinois聯名菜單第一道料理《豐富奢華》的創作靈感源自中式「辦桌」不可或缺的開胃菜冷盤，精選豬耳朵、鮑魚、烏魚子及天使醉蝦等多樣食材，呈現精緻奢華拼盤。

今年夏天G/FORE與chinois聯手打造期間限定的用餐環境及菜單，將雙品牌想傳遞的理念隱藏在每一個細節之中，讓消費者透過各種感官體驗，深刻感受「顛覆傳統」的品牌精神，期間限定的全新裝潢色彩絢爛，處處可見搶眼的水藍色搭配桃紅色，高飽和度的色彩創造視覺上的衝擊，更大膽將餐廳中島打造成一個巨大的G/FORE鞋盒，同時牆面上的新品主視覺也充分展露出G/FORE繽紛熱情的美式風格，顛覆大眾對高爾夫服飾及中式料理的想像！

G/FORE與chinois的聯名菜單從設計概念到料理手法皆能體現主廚翁士峻Vincent的用心，考量到G/FORE於美國洛杉磯起家，主廚翁士峻Vincent一改以往的法式料理手法，改由美式料理方式呈現中式菜餚，每道料理都隱藏著G/FORE的品牌理念，如同G/FORE打破框架為高爾夫時尚畫上鮮豔繽紛的色彩，chinois也顛覆西餐的用餐流程為料理注入靈魂並帶來強烈的感官享受。

第三道料理《結構》嚴選肉質鮮美的加納魚，再以美式烤焦糖檸檬作為提味巧思，完美融合中西方的餐飲文化。圖 ／業者提供

聯名菜單第一道料理《豐富奢華》的創作靈感源自中式「辦桌」不可或缺的開胃菜冷盤，精選豬耳朵、鮑魚、烏魚子及天使醉蝦等多樣食材，呈現精緻奢華拼盤；第二道開胃菜《現代》有著西洋料理的外觀，實則是以美式料理手法製作的中式經典菜餚「麻婆豆腐」，外層如同義大利麵般具嚼勁，並透過花椒點綴番茄香氣，驚豔的口感擄獲饕客的胃。第三道料理《結構》如同中式餐桌上常見的清蒸鮮魚，嚴選肉質鮮美的加納魚，再以美式烤焦糖檸檬作為提味巧思，完美融合中西方的餐飲文化；第四道《能量》運用美式料理中常見的墨西哥元素，將美國牛、墨西哥辣椒及玉米巧妙結合，醬汁帶有沙茶風味，呈現意料之外的「溫沙拉」；第五道《舒適》從外觀來看無疑是中式傳統小吃的「刈包」，一口咬下卻迸出濃濃的美式滋味，以美式炭烤風味的豬肋排取代傳統刈包中的五花滷肉、高麗菜絲與白蘿蔔取代酸菜，相當清爽解膩，成功將「刈包」改造成「美式漢堡」；第六道為甜品《繽紛》，以草莓及煉乳呈現酸甜的冰沙口感，並透過西谷米略帶Q軟度的口感增加豐富層次；最後一道料理為具有趣味性的甜點《顛覆》，以高爾夫球為發想靈感，破碎的球狀外殼白巧克力包覆著咖啡焦糖瑪其朵香氣的慕斯，搭配焦糖醬享用，為這場驚喜不斷的美食饗宴畫上完美的句點。

第五道菜《舒適》看似「刈包」，卻是以美式炭烤風味豬肋排取代傳統刈包的五花滷肉，再以高麗菜絲與白蘿蔔取代酸菜，清爽又解膩，成功將「刈包」改造成「美式漢堡」。圖 ／業者提供

「G/FORE/chinois期間限定聯名」已開放線上或電話預約，即日起至8月20日止，聯名菜單套餐每人2,680元+10%服務費。此外，聯名菜單更特別加入美式調酒、調飲等限定飲品，預約座位有限，是今夏絕對不能錯過的精彩盛宴！

至於今年G/FORE最新的高爾夫球鞋G.112，主打卓越性能在任何氣候與環境中皆適合全天穿著，鞋面採高性能防水的PU皮革，卓越的足弓支撐設計提高整體舒適度，高彈性的EVA鞋底提供強大的穩定性與牽引力，並透過單層橡膠側向包裹外底，確保最大的移動性，大膽時尚的外觀搭配繽紛亮點的配色，讓高爾夫鞋也能成為日常的時尚穿搭亮點，場上、場下皆吸睛亮點！G.112在台一共推出五種配色，建議售價9,800元，有關詳情可逕參考G/FORE Taiwan官網。