iRent創立「共享車平台」　 攜手租賃夥伴擴大汽車共享生態圈

快速增長，目前累計用戶已超過150萬人，穩居產業龍頭地位。為滿足近年倍速成長的會員數與用車需求，iRent攜手租車同業夥伴，宣布成立「共享車平台」；藉由各加盟業者將旗下租賃車輛上架於iRent平台，讓iRent「同站租還」服務的車隊陣容更壯盛，服務據點更廣泛密集。民眾未來除了可在原本iRent站點租用車輛，還多新增愛旺租車、小馬租車以及直航租車三家同業的車源，在iRent APP租車牌卡上皆會清楚標示車輛出租業者的名稱。

iRent掀起傳統租車產業的數位革命，如今再創立「共享車平台」，加盟主可透過智慧平台化的數位租車模式，共同帶來共享車服務的優勢：

一、365天x 24小時營業不打烊：藉由行動裝置便可隨時隨地租用車輛的iRent無人化租車，具備24小時無斷點的服務優勢，透過數位化將車輛上架於iRent平台，可破除營業時間與場域限制，讓租車服務更彈性、範圍更廣泛，拉近與客戶之「距離」。

二、車輛使用率最佳化：iRent同時可填補車輛平日未使用的時段，降低閒置時間，為加盟主高效率地提升車輛稼動率，創造出更為彈性、臨時性的用車，提升其營運效能。

三、共創綠色移動：「共享車平台」業者藉由將原本短租服務的車輛轉換為iRent共享車，並透過專屬車輛管理平台，立即享有流程數位化、資料雲端化、租賃合約與發票等文件無紙化之益處。在iRent與加盟商共同推動綠色移動下，達成企業節能減碳、善盡社會責任的目標，邁向淨零碳排之永續發展。

在人手一機的數位時代，「共享車平台」不僅可快速拓展iRent共享汽車服務的點、線、面，為民眾佈局便利性極高的交通服務網絡；同時也將對租車產業發展帶來變革，創造更多加值服務與新契機，更可加速落實綠色移動的新生活，進而成為協助推動智慧城市發展的重要角色。