全新BMW X5、BMW X6 制霸進口

再次掀起頂級運動休旅狂潮！全新BMW X5與X6由總代理汎德正式發表引進，新車款式涵蓋X5 xDrive30d xLine、X5 xDrive40i M Sport、X6 xDrive40i M Sport、X6 M60i xDrive，建議售價各為345萬、392萬、399萬及565萬元；而作為當代性能SUV王者之BMW X6 M Competition亦於台灣首度亮相，建議售價760萬元。

全新BMW X5展現充滿力量與粗獷的霸氣姿態，X6則是展演美型與剽悍兼具的率性風采。全新X5與X6擁有新世代更顯豪華的座艙質感，並透過全新BMW Operating System 8.5、12.3吋虛擬數位儀錶搭配14.9吋中控觸控螢幕所構成的懸浮式曲面螢幕，勾勒出更顯俐落純粹的座艙布局與超越對手的未來與創新，特別是AR擴增實境導航、BMW手機數位鑰匙2.0、手機遙控停車功能、廣受好評的自動倒車輔助、記憶路徑停車輔助、全新48V高效複合動力系統以及同級唯一具備的全新變換車道輔助，豐沛的新世代頂尖數位科技，展現全新BMW X5與X6讓對手難以匹敵的無雙魅力。

BMW總代理汎德公司總經理李昀潔(左)與BMW Group台港澳執行董事Frederic Bottlang (右)為發表會揭開序幕。圖／業者提供

全新BMW X5與X6展現高雅質感與新世代前衛科技，12.3吋虛擬數位儀錶與14.9吋中控觸控螢幕構成懸浮式曲面螢幕，成為座艙視覺焦點，並融入全新BMW Operating System 8.5、AR擴增實境導航功能、車況抬頭顯示器與頂級水晶中控套件。圖／業者提供

全新BMW X6 M Competition搭載代號S68之4.4升M TwinPower Turbo汽油渦輪增壓V8引擎，具備全新電控渦輪增壓系統、強化曲軸、強化進氣、強化供油系統以及全新材質油底殼設計，可於6,000rpm時創造出高達625匹的最大馬力輸出，750牛頓米的峰值扭力更於1,800rpm的低轉速域即可爆發，同時也是M高性能車款首度採用48V高效複合動力系統，專屬M Steptronic運動化八速手自排變速箱則擁有前三檔齒比更密設定，加速流暢凌厲，0-100km/h加速僅需3.9秒！0-200km/h更僅需13.6秒！極速可達250km/h，而在選配M駕駛套件後極速更可提升至290km/h，結合M運動化排氣系統、M MODE駕馭模式切換、M SETUP車輛動態設定與(M1/M2)模組化快捷記憶功能，提供兩組個人化駕駛動態設定，車主可依照使用需求儲存車輛如DSC動態穩定控制系統、M xDrive模式、引擎反應、懸吊設定、方向盤輔助力道等功能，盡展讓人血脈賁張的狂嘯熱情。

全新BMW X6 M Competition外觀配備M空力套件、燻黑光型變化智慧LED頭燈與M碳纖維水箱護罩，展現更強烈的侵略性與辨識度。圖／業者提供