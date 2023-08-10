試車報告》贏運之道 頭家優選 SUZUKI CARRY
以最大貨台面積、最佳車室空間、最小回轉半徑打敗同級輕型貨車
國際知名輕型商用車-SUZUKI CARRY自1976年正式上市以來，憑其強韌耐用的優異設計，已在全球145國累積暢銷逾200萬台，允稱商車界的重量級指標車款。在台灣經濟扮演重要角色的中小企業頭家們，對輕型貨車不僅需求大且是要求極高，這是為何承襲堅實本質，並且結合高效動力科技、完善安全防護、強大乘載實力、寬敞車室內裝的SUZUKI CARRY得以備受青睞的主因。選用CARRY，等於擁有絕佳生財工具，打拼事業自是快人一步。
貨台面積2,565 x 1,660 mm 同級最大！
SUZUKI CARRY贏的本錢在其堅實本質，追逐事業夢想的頭家之所以對選購貨車斤斤計較，因為「裝載量」關係賺錢力太大了。體恤頭家運載需求，SUZUKI CARRY相較前一代，貨台長度、寬度均各提升為2,565 x 1,660 mm，長度大增365 mm，寬度則加大75 mm；貨台離地亦僅750 mm，如此貨物裝卸變更輕鬆；另外，車身特採三邊開啟側欄板，遇到載貨處太狹窄，一樣可以輕易上下貨。而為迎合頭家，CARRY裝載力也變更強大，且是大幅提升至915公斤！而為考量裝載耐久性，車身特採優質的「鍍鋅鋼板防鏽貨台」，甚至底盤部位包括凸緣和車架側面也都施予密封劑與底漆。
車寬達到1765mm 車室空間同級最佳！
SUZUKI CARRY設計之堅實，也把車室空間考慮在內。其長達1765mm的車寬即屬同級最大！為了強化車室寬敞度，特別採用可滑動駕駛座，前後滑移距離可達105mm，身材高壯的頭家也無庸擔心坐起來太侷促，同時肩部空間也大幅增加89mm，乘員入座變更輕鬆。此外，藉由將排檔桿由底板移至中控台並與控台整合，除使腿部空間更為寬裕舒服，也間接讓置物空間變更大。
4.4m迴轉半徑同級最小！平均油耗達到14.7Km/L
CARRY設計面面俱到，當然也重視駕馭便利性。其中超越同級車的是，車輛迴轉半徑僅4.4m，為同級最小，即使開到狹窄處還是保有絕佳的駕駛靈巧度和車輛迴旋性。動力則是搭載新世代1.5升輕量化引擎，最高馬力和扭力值各達96.6匹及13.8公斤米，勁道均比前代大幅提升，平均油耗更可達14.7Km/L，比前代更節能！
標配VSF車輛穩定控制 安全防護超進化
CARRY被動安全不僅標配雙前座SRS輔助氣囊，主動安全更是囊括了ABS防鎖定煞車、EDC引擎拖曳控制、TPMS胎壓偵測、晶片防盜辨識及VSF車輛穩定電子控制等系統，全然不輸乘用車。裝載力、車室空間、駕馭性、省油性、防護力都比同級優，SUZUKI CARRY要幫頭家們大步邁開其「贏運之道」！
本月入主SUZUKI即贈竊盜險、不限里程道路救援 買CARRY分期免頭款首年零負擔
SUZUKI八月推優購專案，本月入主全車系即贈竊盜險及不限里程道路救援！購買SUZUKI CARRY即享分期免頭款、首年零負擔專案，領牌再送10000元中油禮物卡，若為政府舊換新對象可更換為1萬元購車金；入主SWIFT或IGNIS可享65萬輕鬆貸，月付僅9999元，領牌即贈全額補助駕訓班費用13500元，再送10000元中油禮物卡及專屬尾翼、門檻飾板；入主S-CROSS即享60萬30期零利率，若是買ALLGRIP車款並領牌再加贈專屬銘版及10000元中油禮物卡；入主VITARA亦享60萬30期零利率，領牌加贈不鏽鋼門檻飾板、運動版擾流尾翼，若是買S款領牌再送10000元中油禮物卡。