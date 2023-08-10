試車報告》贏運之道 頭家優選 SUZUKI CARRY

以最大貨台面積、最佳車室空間、最小回轉半徑打敗同級輕型貨車

國際知名輕型商用車-SUZUKI CARRY自1976年正式上市以來，憑其強韌耐用的優異設計，已在全球145國累積暢銷逾200萬台，允稱商車界的重量級指標車款。在台灣經濟扮演重要角色的中小企業頭家們，對輕型貨車不僅需求大且是要求極高，這是為何承襲堅實本質，並且結合高效動力科技、完善安全防護、強大乘載實力、寬敞車室內裝的SUZUKI CARRY得以備受青睞的主因。選用CARRY，等於擁有絕佳生財工具，打拼事業自是快人一步。

CARRY迴轉半徑僅4.4m，為同級車最小。圖／于模珉

貨台面積2,565 x 1,660 mm 同級最大！

SUZUKI CARRY贏的本錢在其堅實本質，追逐事業夢想的頭家之所以對選購貨車斤斤計較，因為「裝載量」關係賺錢力太大了。體恤頭家運載需求，SUZUKI CARRY相較前一代，貨台長度、寬度均各提升為2,565 x 1,660 mm，長度大增365 mm，寬度則加大75 mm；貨台離地亦僅750 mm，如此貨物裝卸變更輕鬆；另外，車身特採三邊開啟側欄板，遇到載貨處太狹窄，一樣可以輕易上下貨。而為迎合頭家，CARRY裝載力也變更強大，且是大幅提升至915公斤！而為考量裝載耐久性，車身特採優質的「鍍鋅鋼板防鏽貨台」，甚至底盤部位包括凸緣和車架側面也都施予密封劑與底漆。

為迎合頭家，SUZUKI CARRY裝載力變更強大，比前代大幅提升至915公斤。圖／于模珉

車寬達到1765mm 車室空間同級最佳！

SUZUKI CARRY設計之堅實，也把車室空間考慮在內。其長達1765mm的車寬即屬同級最大！為了強化車室寬敞度，特別採用可滑動駕駛座，前後滑移距離可達105mm，身材高壯的頭家也無庸擔心坐起來太侷促，同時肩部空間也大幅增加89mm，乘員入座變更輕鬆。此外，藉由將排檔桿由底板移至中控台並與控台整合，除使腿部空間更為寬裕舒服，也間接讓置物空間變更大。

CARRY長達1765mm車寬為同級最大！為強化車室寬敞度特採可滑動駕駛座，前後滑移距離可達105mm。圖／于模珉 CARRY貨台面積2,565 x 1,660 mm，為同級車最大！貨台離地亦僅750 mm，貨物裝卸更輕鬆。圖／于模珉

4.4m迴轉半徑同級最小！平均油耗達到14.7Km/L

CARRY設計面面俱到，當然也重視駕馭便利性。其中超越同級車的是，車輛迴轉半徑僅4.4m，為同級最小，即使開到狹窄處還是保有絕佳的駕駛靈巧度和車輛迴旋性。動力則是搭載新世代1.5升輕量化引擎，最高馬力和扭力值各達96.6匹及13.8公斤米，勁道均比前代大幅提升，平均油耗更可達14.7Km/L，比前代更節能！

轎車化設計內裝，駕馭輕鬆又舒適。圖／于模珉

標配VSF車輛穩定控制 安全防護超進化

CARRY被動安全不僅標配雙前座SRS輔助氣囊，主動安全更是囊括了ABS防鎖定煞車、EDC引擎拖曳控制、TPMS胎壓偵測、晶片防盜辨識及VSF車輛穩定電子控制等系統，全然不輸乘用車。裝載力、車室空間、駕馭性、省油性、防護力都比同級優，SUZUKI CARRY要幫頭家們大步邁開其「贏運之道」！

CARRY主動安全囊括VSF車輛穩定控制、EDC引擎拖曳控制等系統，被動安全則是標配雙前座SRS輔助氣囊。圖／于模珉