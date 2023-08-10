搶攻中秋節廣式月餅市場 馬來亞餐廳推出四種包裝供挑選

1961年華僑林氏響應政府鼓勵華僑投資台灣的政策，於台北市西門町閙區成立餐廳。當時粵菜餐廳在台灣較少，同時感念華僑出身地因此取名為馬來亞粵菜餐廳。由於料理實在，功夫道地。甫一成立即成為台北政商名流必去的高級餐館。據當時員工口述，老闆們飯後在馬來亞餐廳門口聊天都覺得很光采，可見其風光榮景。1966年，老闆林氏熱愛中秋節吃廣式月餅，但當時台灣尚無廣式月餅販賣，只能每年中秋節託人飛至香港採購廣式月餅回台。

1966年，馬來亞餐廳即開始自製中秋廣式月餅，成為台灣廣式月餅的始祖。為使台灣民眾也能品嘗廣式月餅美味，林氏特別聘請香港五星級文華酒店香港師傅來台製作，一推出即大受好評。當時蔣宋美齡、影星林青霞、作家李昂等皆是忠實顧客。從此在地製作及真材實料成為馬來亞中秋月餅堅持的傳統，風行半世紀且飄香六十年，馬來亞中秋廣式月餅成為手工廣式月餅的第一品牌。

相較坊間多以華麗包裝及委外代工方式快速產出月餅禮盒。馬來亞製作的每一個月餅均由具有五十年製餅資歷的香港師傅精選港台兩地新鮮食材，於中秋時節親自在台灣以手工方式限量製作，憑藉著師傅多年真功夫、餅皮細薄有勁，斤兩拿捏精準。獨門餡料講究使用上等食料，月餅內餡綿、細、密，每一顆月餅切開來，沒有任何空隙，也不含任何人工添加物，並以高貴鐡盒封裝，風味飄香六十年不變。每一個精心製作的馬來亞月餅，最適合和家人中秋共享，感受團圓平安的含意。

金腿伍仁是馬來亞月餅最出名的口味。不同於其他品牌，餡料豐富，包含金華火腿、糖蓮子、瓜子仁、杏仁、芝麻、欖仁、核桃仁、叉燒絲、檸檬葉、砂糖、糖冬瓜、金門高粱等多達22種以上的高貴食材。「愈鹹的蛋黃愈能襯出蓮蓉的香。」從選用最高品質的湘蓮子，手工現磨滑順溫潤的蓮蓉，並搭配古法製作的鹹蛋黃製作成蛋黃蓮蓉月餅。

金腿伍仁月餅。圖／馬來亞餐廳提供

馬來亞的松仁白蓮月餅不同於傳統的紅蓮蓉，使用的純白蓮蓉更需長時間的餡料熬煮。口味較傳統紅蓮蓉細膩，若喜歡微甜口感的養生人士，建議可選擇白蓮蓉；玫瑰豆沙月餅是以手工洗揉出來的豆沙餡，用香港進口的玫瑰糖磚熬煮，中和豆沙原本甜膩口感，飄著淡淡的玫瑰香氣，為高貴仕女及窈窕淑女們的最愛。

核桃棗泥月餅則精選最高等級的多肉黑棗去籽後燉煮，然後用布袋手工洗出細緻的棗泥餡，再加入核桃、蓮蓉等物，去黑棗的苦味而帶出濃厚核桃棗泥香氣；欖仁蓮蓉月餅特別進口高級橄欖仁搭配蓮蓉的甜香，相當養生，特殊口味全台僅有。

半世紀來，馬來亞餐廳月餅始終遵從古法，堅持職人精神，讓每一塊月餅保留60年代的美味及回憶。吃一口月餅便讓人感受到傳統的美味及團圓的滋味。隨著時代變遷，除了經典的鐡盒包裝外，也推出充滿文創風味的紙盒包裝，讓消費者有更多選擇。「在地製作、團圓好味」，邀請您前來品嘗。

馬來亞月餅共分為大小兩種尺寸，大尺寸月餅每個重188公克，小尺寸月餅每個重68公克。包裝上經典鐡盒分為豪華六喜(大六入)，豪華四喜(大四入)、經典十二(小十二入)及經典六曉(小六入)等四種選擇。適逢豪華六喜及經典十二今年準備改款出清，另有特價優惠，詳情可洽詢訂購專線：(02)2552-6191或https://shop.malaya.com.tw/