珍稀飽滿酒液原桶強度裝瓶「泰斯卡30年」甜美煙燻打造柔和海島風味限量優雅登場

近兩百年前誕生於四面環海的火山土地上，「Talisker泰斯卡酒廠」是蘇格蘭斯凱島上歷史最悠久的單一麥芽威士忌酒廠。因為坐落於海岸邊，一年四季不間斷的接受強烈海風的吹拂，泰斯卡擁有著其他酒廠皆無法效仿的海鹽鹹香調性。斯凱島上的泥煤更因為火山島的關係，賦予了泰斯卡獨一無二的鮮明火山特性。如此得天獨厚的地理位置，造就了泰斯卡獨具風格辨識度的海島風味。繼2022年推出的泰斯卡30年單一麥芽威士忌限量原酒搶售一空後，品酩收藏家們更是翹首期盼著這令人難以忘懷的珍稀酒液；終於在2023年7月，泰斯卡再次推出以原桶強度裝瓶並透過非冷凝過濾完整保留飽滿的酒液，如此珍貴的「泰斯卡30年單一麥芽威士忌」珍品，全台限量200瓶。

帝亞吉歐台灣分公司行銷總監呂杰隆表示，擁有兩百年製酒工藝的泰斯卡，因擁有全球唯一的2對3不對稱蒸餾系統，讓泰斯卡的酒體比一般常見的二次蒸餾新酒來得更細緻優雅，卻又比傳統低地區三次蒸餾的酒更能展現酒廠原始個性。除了口感上的柔和細緻，「泰斯卡30年單一麥芽威士忌」限量原酒飽滿的層次與香氣，更因非冷凝過濾方式裝瓶，而被完整保留了下來，使得如此珍貴的酒液即使以原桶強度裝瓶，也能溫潤細膩的口感，完美呈現泰斯卡的經典海島風格與甜美煙燻酒體。

「Talisker泰斯卡30年單一麥芽威士忌」，如新鮮剛切好的水果香、蠟紅蘋果、白胡椒香氣、焦糖和些許的奶油味。彷彿清新的海洋微風，伴隨著熱帶水果、可可碎片和海灘篝火氣息。入口溫暖的煙燻味，帶有辛香，輕柔的海鹽味，隨後蘋果和梨子的層次出現，以及辛香橡木的味道。溫暖悠長的尾韻，伴隨胡椒和肉桂的辛香感，以及成熟水果、烤榛果和淡淡香草味。酒精濃度：49.6% 原桶強度，建議售價：38,850元。業者提供

「泰斯卡30年單一麥芽威士忌」限量原酒熟成於珍稀美國橡木桶超過30年時間，即使為原桶強度，酒體仍呈現柔美風格，除了泰斯卡經典海島風格，更超凡演繹出甜美煙燻酒體與飽滿層次。初品嚐即撲鼻而來清甜的新鮮水果香氣；在蠟紅蘋果、白胡椒香氣中，感受到隨之而來的焦糖與奶油的甜美。輕柔的海鹽味彷彿一陣清新的微風，伴隨著溫暖的煙燻味將熱帶水果與些許辛香拂上舌尖；隨後蘋果和梨子的香甜，在橡木、胡椒以及肉桂的層次中，慢慢輾轉揉合成烤榛果和淡淡的香草味。

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