「甲斐之虎」日本威士忌第二彈「川中島龍虎鬥雙瓶紀念組」於全家便利商店重磅登場

屢獲國際大獎的日本「甲斐之虎」威士忌，繼2022年發行「武田信玄誕辰500周年紀念酒」獲得熱烈迴響後，今年日本山梨縣「株式会社サン．フーズ」酒廠再次以武田信玄(甲斐之虎)與上衫謙信(越後之龍)著名的「川中島戰役」為主題，推出雙瓶組的「川中島龍虎鬥」紀念酒禮盒，全球限量發行6,000盒，海外首發來台於全家便利商店販售，無論自飲鑑藏或送禮皆為首選，戰國迷及威士忌行家們千萬別錯過。

「甲斐之虎」2022年推出的「武田信玄誕辰500周年紀念版禮盒」甫上市一周即搶購一空。而在國內酒類最大網路平台-品酒網上也掀起網友熱烈討論及追逐，此款「甲斐之虎-龍虎鬥雙瓶組紀念禮盒」，提盒設計精美，黑色霧黑外盒加上燙金字樣具質感，正值中秋佳節將至，送禮相當特別及大方，因全球限量並具有主題紀念意義，不管無論自飲鑑藏或送禮皆為首選，增值潛力令人期待。

業者表示，戰國時期的川中島之戰是武田信玄與上衫謙信之間五次大小戰役的總稱，五次對戰中最為人津津樂道的戰役非「八幡原之戰」莫屬，本款禮盒以著名的「川中島龍虎鬥」為故事背景，以連圖瓶標各別呈現兩位武將的磅礡氣勢-「越後之龍」之稱的上杉謙信身騎白色戰馬，殺入武田軍本陣連砍武田信玄三刀，而「甲斐之虎」武田以軍配團扇迎擊抵擋，透過細緻的刻畫，將歷史性的一刻栩栩如生的呈現，燙金的「龍」、「虎」字體及整體風格設計更彰顯出主題紀念意義。

「株式会社サン．フーズ」與白洲威士忌同縣位於日本山梨縣，古稱「甲斐」為日本三大酒鄉之一，其蒸餾廠位於富士山山坡上，水源來自阿爾卑斯山的融雪水域-富士川，釀造的酒體柔滑且純淨。「川中島龍虎鬥」日威紀念酒，其酒質特別選用水楢桶熟陳的麥芽威士忌作完美比例調和，入口圓融醇厚，並充滿馥郁層次果香味，經專業酒類媒體吳志彥社長品鑑：撲鼻而來的肉桂、核桃層次分明，成熟紅蘋果的香氣在底層緩緩釋放，隱約的皮革香氣，令人玩味。入口後木質單寧、咖啡等橡木桶賦予的氣息明顯，隨之而來的麥芽清甜味，溫暖而宜人。餘韻釋放出微微的蠟質、單寧感，讓這一款威士忌有相當棒的平衡收尾。這是專為「龍虎鬥」打造的一款威士忌，從隱約暗示的皮革香氣中，可以感受到兩位戰將一生征戰沙場刀光劍影，相信這也是調酒師刻意的用心安排。

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