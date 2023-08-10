「長物志」文人雅玩主題拍賣會8/19~20日登場

馳翰夏季藝術品預展及拍賣會即將於8月19日至8月20日在台北華南會議中心登場！《長物志》為文徵明曾孫文震亨（1586-1645）所撰。「長物」指身外多餘之物，但卻恰恰承載了文化之內涵。《長物志》為後世營造家居品味、鑒藏文物雅玩提供了理論框架，以及可仿效的範本。不同於以往的藝術品拍賣會，本季馳翰拍賣以《長物志》為題綱，徵集得到諸多富含文人品味之雅翫。

2023年台灣馳翰夏拍長物志專題資訊。圖／馳翰拍賣提供

與以往的藝術品拍賣會不同，本次馳翰夏拍意在為藏家提供味覺、觸感、視覺的多方位美學體驗。親臨預展的藏家朋友可以觀賞明清至今紛繁的書畫作品；翻閱百餘本不同類目的古籍善本；把玩紫砂壺、若深杯、漢磚硯等精品古玩；休息稍坐時亦可品嚐試喝本場的嚴選老茶拍品，珍稀如甲子銀茶膏、陳年酸柑茶、50年代包種老茶等皆可試喝，茶文化之愛好者千萬不能錯過！

此次拍賣會有多個專場，「台灣藝術」含括原民藝術、台灣文獻、近代台灣大師作品如廖繼春、楊三郎、倪蔣懷等。「現當代藝術」、「中國書畫」、「翡翠專題」，這些專場展示了藤田嗣治、村上隆、徐悲鴻、胡適、歐豪年等眾多名家的作品，以及鄭成功鑄錢幣、清代宮廷御筆、奏摺、李鴻章、左宗棠的墨寶等珍貴古代藏品。

「成立於2009年，跨足東西方藝術，馳翰拍賣以促進良性收藏文化為己任，與藏家為友，策劃豐富有趣、與眾不同的拍賣會。」馳翰2023夏季藝術品拍賣會由新晉二代拍賣人曹玖主持，其畢業於美國哥倫比亞大學藝術史學系，對於藝術品有著深入的研究與認識。2023年4月，其主持的馳翰春季拍賣，以「探索台灣藝術脈絡」以編年史的方式將各時期的台灣藝術匯聚，多位藏家在公眾平台稱讚為「遠超商業意義的預展」。延續春拍佳績，台灣馳翰夏季藝術品拍賣會將再次為大家呈現豐富多彩的藝術品。讓我們一起期待這場藝術盛宴的到來！

展覽資訊

預展時間：2023.08.19（六） 10:00－18:00

拍賣時間：2023.08.20 (日) 11:00開拍

地點：台北市信義區松仁路123號F3 (華南銀行會議廳)

網址：https://johhan-auction.com