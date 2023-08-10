「買酒網」獨家代理智利恩圖拉堡酒莊紐西蘭伊蘭酒莊勇奪IWC紅白葡萄酒最佳年度釀酒師殊榮

全球著名的IWC世界葡萄酒競賽（International Wine Challenge）日前發表由「智利Undurraga恩圖拉堡酒莊」及「紐西蘭Yealands伊蘭酒莊」，各自獲得IWC 紅葡萄酒最佳年度釀酒師及白葡萄酒最佳年度釀酒師的殊榮。

台灣獨家代理這兩家葡萄酒莊的「買酒網」表示，在英國倫敦舉辦的IWC世界葡萄酒競賽，迄今已有39年的歷史，被業界公認為全球最嚴格、公正和具有影響力的年度葡萄酒比賽。本次2023 IWC共吸引匯聚了50多個國家，超過6,000款的葡萄酒參與競賽。而其中，要獲得「最佳年度釀酒師」的殊榮更是非常困難，此項目不僅要求釀酒師釀造的葡萄酒獲得獎項，還需要根據比賽結果累積積分，每款葡萄酒會根據獲得的獎杯、金獎、銀獎、銅獎等獎項獲得對應的積分，但參賽卻未獲獎的葡萄酒則會扣除積分。最終，大會再根據參賽數量進行加權計算，得出每款葡萄酒的平均分數，以確定年度釀酒師殊榮獎的得主。

「買酒網」董事長黃志豐表示，這次獲得2023 IWC最佳紅葡萄酒釀酒師殊榮的「智利Undurraga恩圖拉堡酒莊」釀酒師Rafael Urrejola是第一次獲得此榮譽，事實上也是智利首次獲得此一殊榮。該酒莊憑藉著悠久的歷史和卓越的品質，在南美洲葡萄酒界享譽盛名。Undurraga恩圖拉堡酒莊的紅酒所散發出豐富的果香和複雜的口感，並且透過「尋找葡萄酒中的獨特性和新鮮感，不添加任何妝點或過多干預」的核心釀酒理念，來表達出智利風土的極致表現，獲得所有參與IWC競賽評審的一致讚賞。

而榮獲IWC最佳白葡萄酒釀酒師大獎的紐西蘭Yealands伊蘭莊園釀酒師Natalie Christensen則表示，該酒莊堅持使用「有機種植和生態友善的方式，以保護環境和生態平衡」進行釀酒。酒莊不僅致力於永續經營，還投入了大量時間和精力來創造新的葡萄酒款。在酒莊中她曾嘗試使用橡木、混凝土和鋼制容器進行實驗，並嘗試在紐西蘭培育不同的葡萄品種，例如Albariño（原西班牙葡萄品種）和Chenin Blanc（原法國葡萄品種）。正是通過這些不斷的嘗試，紐西蘭伊蘭莊園才能製作出獨一無二的酒款。

黃志豐強調，很榮幸也很自豪的能與智利Undurraga恩圖拉堡酒莊和紐西蘭Yealands伊蘭酒莊合作，並將他們優質的葡萄酒帶給台灣的葡萄酒愛好者。他們在本次IWC競賽中取得的榮譽，也是對我們在選擇合作酒莊時的專業眼光和對品質追求的一種肯定。買酒網今後亦將繼續努力，致力於為台灣的葡萄酒市場帶來更多優質又獨特的選擇。

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