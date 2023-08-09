2023青少年公開賽 泰國女孩彭瑪妮68桿全場最佳

2023台灣青少年公開賽今天（8/9）在強風烈日下的美麗華球場展開第一回合賽事，女B組泰國選手女B組泰國選手「Music」彭瑪妮Bhadharanida Ponmani打出5個博蒂、1個柏忌的68桿，幾近完美的表現，在分組穩居第一，也是今天全場最佳成績。

14歲的「Music」彭瑪妮，今天從第十洞出發之後就連打3個博蒂，過九洞前後又賺兩隻鳥，在分組中幾乎是一路領先之勢，她表示，今天上果嶺率很高，打上16個果嶺，給自己不少機會，後九洞一直打Par，直到第七洞短洞在果嶺上三推桿，吞下唯一的柏忌，「那洞保Par推桿大概只剩3呎，但在洞口前偏右滑過去沒進。她表示，除了打高爾夫，她也很喜歡彈鋼琴，所以取了一個綽號叫「Music」。女B組目前暫居第二的是台灣選手謝秉樺，今天她打出73桿，目前與領先者有5桿落差。胡嘉欣和陳襄兩人都是74桿並列第三。胡嘉欣原本打得也算穩定，但打到第十五洞同組的加拿大選手蔡昕璇突然流鼻血，遲遲無法止血，這組多花了一點時間處理，讓後組先通過，這一頓忙亂把胡嘉欣的節奏打亂，連吞兩個柏忌，成績才由紅翻黑。

女A組第一回合暫居領先的為台灣選手駱守蕾。圖／業者提供

流鼻血的球員不只蔡昕璇，今天在男B組領先的日本選手 Leo Ng Higa 打到最後3洞也是突然鼻血就滴下來，結果在第十六洞短洞球被風影響，飛進果嶺後方沙坑，沒處理好吞了雙柏忌，最後一洞又打進沙坑以柏忌收尾，這3洞就多花3桿，69桿完賽，暫以1桿之差領先台灣選手郭時祈，另一位台灣選手郭恩宇則和泰國的查維瓦Thammachat Chaivivat，同以71桿並列第三。謝承洧今天花了74桿暫居第五名。

男A組第一回合領先者是馬來西亞選手Nathan Tsen Jac Wong，今天打下6個博蒂3個柏忌的69桿暫以1桿之差領先另一位馬來西亞選手葉涌程。台灣選手陳亮宇第一回合平標準桿完賽暫居第三，兩週之後他就要赴美就讀西北大學，忙碌的青少年球員生涯也將在本週劃下休止符，他表示，今天設定每3洞的目標，大致上做得不錯，前九洞都能按照計畫執行，後九洞風勢颳起來之後，打得比較保守，上果嶺之後推桿距離比較遠，出現兩個三推桿，花得比較多有點可惜。

女A組第一回合暫居領先的是台灣選手駱守蕾，她花了75桿，陳典芸和新加坡的費南德茲同以78桿並列第二。

年紀較小的C、D組選手，今天中午前出發，部分組別時間就已延誤半小時，一路打到夕陽西下， 傍晚6時50分才全數完成第一回合賽事。大半天熬戰讓小選手帶著倦容回來。

男B組領先為日本選手 Leo Ng Higa （右），坐著的為我國選手謝承洧，他今天打74桿，分組暫列第五。圖／業者提供

男C組日本選手黑岩龍星一枝獨秀，73桿完賽，暫以7桿之差在分組排第一。80桿的袁崇智居次，謝守昱81桿排第三。女C組暫居領先的是李妍嬉，今天打下3個博蒂，其中第二洞長洞兩桿攻到果嶺邊，短切之後已在洞口附近，輕易抓鳥。但在第十七洞開球下沙，第二桿攻果嶺不成球還飛進罰桿區，拋球之後第四桿打上果嶺再兩推，這個雙柏忌讓她以75桿完賽，仍以一桿之差領先劉依依和吳雙。

吳雙這回合本來打得很順，第六洞賺進博蒂時仍是領先者，但在第七洞因為落後前組稍多，裁判上前催促，吳雙節奏受影響，最後兩洞柏忌、雙柏忌收尾，滑落到並列第二。賽後她也提及母親陳怡儒因病住院，讓她心裡有些擔心，但明天還是會努力打好成績。

11歲以下的D組小朋友也很努力，黃裕龍和陳楷翔同以74桿並列領先，周庭碩76桿暫居第三。女D組泰國的帕莉 Pantawan Palee以77領先，另一位泰國選手阿莫凡妮奇 Polynapat Amormvanich 和印尼的林婧惠同以78桿並列第二。