蘊含獨特魅力 TaylorMade P•790鐵桿再進化

全球高爾夫科技創新領導品牌TaylorMade Golf推出的 P系列鐵桿，已是市場最高性能鐵桿代名詞。TaylorMade今天(8/9)宣布該系列中廣受球友好評的P790 鐵桿推出全新一代！新款P790鐵桿組，每支桿號都通過團隊精心設計，可以更準確地滿足球友們多樣的需求，藉由精確的重量優化、鎢鋼配重設計和輕量加速膠(SpeedFoam Air)科技的結合，每一支鐵桿都擁有獨特的內部結構，並經過AI人工智能優化，創造無與倫比的飛行距離、容錯性和準確性，這些創新技術的應用將協助球友們在球場上展現非凡的成績，帶來充滿美感與成就的高爾夫體驗。

全新P790首次搭載漸進式重心技術(FLTD CG)，這是一項極具策略的設計，將長鐵的重心位置設在最低點，並在整組鐵桿中依序將重心上移，如此巧妙的設計手法，使長鐵更容易起飛並擁有更佳容錯性，短鐵的控球性與倒旋效果則持續提升。此外，長鐵(#4)的重心與前代相比下移近一毫米，隨著桿號增加，重心逐漸上移，這種線性的重心變化趨勢帶來精確的倒旋控制，提升了準確性、控制性和一致性，確保球友在球場上能夠發揮出穩定的表現。

全新 P790 鐵桿組中每一支球桿都具有獨特的內部結構設計，透過 AI技術進行重量分配的優化作業，讓每一克的重量都精準就位以達到最佳性能表現。另外，最值得注意的一項差異便是聲效穩定條(Sound Stabilization Bar)的設計，4號鐵到7號鐵的鎢鋼配重框上方具有獨一無二的聲效穩定條，每支鐵桿都經過精心塑造和定位，透過調節內部結構與頂線之間的空間大小提升擊球手感和表現；同時大幅降低擊球時不必要的震動，並實現最佳的重心位置，確保每一次都能帶來頂級的揮擊感受。在長鐵中，聲效穩定條偏向球桿中心、鎢鋼配重框更接近桿底位置，重量的分佈經過技巧性設計，如此一來便有利於創造低重心，進而在使用低傾角鐵桿時起飛更容易。

全新P.790結合鎢鋼配重設計和輕量加速膠科技，並且經過AI人工智能優化。圖／業者提供

新一代2023年式P790採用更大的桿面開口，使鎢鋼配重能夠更靠近桿底，搭配特殊厚薄設定的後壁結構可節省重量，從而達到更一致的整體表現。研發團隊再進一步將重量分散至更低、更周圍的位置，藉以提升容錯性和重心控制；此外，8號鐵至P桿重心逐漸上移的設定，也能實現更卓越的控制性、倒旋效果及準確性。

P790鐵桿自推出以來即因其極致簡約的絕美外觀備受喜愛，新一代在設計上也延續這個傳統，此次在桿頭中央以亮面處理，將珍珠緞飾面區域一分為二，營造出極具吸引力的頂級質感。P790鐵桿精緻細膩的美學造型與P770鐵桿如出一轍，P系列鐵桿不只各款性能優異，外型上也能組合使用，滿足球友的各種需求。

2023 年式P790 搭載輕量加速膠(SpeedFoam Air)科技，其密度較舊款加速膠低 69%；採用鍛造4140快速桿面形成中空主體結構，使其內部得以添加設計巧思，同時保有優異的手感；TaylorMade 專利技術的穿透式能量槽(Thru-Slot Speed Pocket)與獨特的內部結構協同作用擴大了甜蜜點，也確保低於桿面中心擊球時的球速不會受到影響。每一支 P790 鐵桿都備有經由機械研磨的溝槽，此工法在 P系列鐵桿中一脈相承，展現出精湛工藝；特殊的珍珠緞飾面和桿面中央的光澤飾面賦予整支球桿獨特的風采，拋光處理更帶來清晰且精緻的質感。

全新一代P790鐵桿預訂9月4日在全台授權經銷商正式上市，提供4-P(共7支)組合，搭載N.S.PRO MODUS3 TOUR 105桿身(S, R)或N.S.PRO 950GH NEO桿身(S, R)，定價62,800元；搭載Mitsubishi MMT桿身(65R, 75S)，定價64,800元。