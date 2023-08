再現女性科技創新力量 2023 Audi Innovation Award舉辦黑客松活動

再現女性科技創新力量!台灣奧迪將於8月25~27日舉辦《奧迪創新獎- 2023 黑客松活動》,以「Women In Tech : Driving the Future of Mobility」為主題,與女力科技社群攜手合作,鼓勵科技領域的女性透過專業技術相互激盪交流,以創新科技優化顧客服務。台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁安薩瑞(Rahil Ansari)提及:「台灣以國際一線科技創新技術而聞名,隨著我們持續導入更多線上與線下的顧客服務,《2023 年奧迪創新獎》旨在激發可優化顧客旅程的創新科技,同時也為參賽者提供與志同道合專業人士交流的平台,體現Audi 「Listen(聆聽)、Learn(學習)、Exchange(交流)、Inclusion(共融)(LLXi)的品牌精神與價值。透過此活動,我們期望能發掘更多具有潛能的女性人才,為移動未來注入新氣象。」

《奧迪創新獎- 2023 黑客松活動》與Girls in Tech Taiwan、Ladies that UX Taipei和 Women Who Code Taipei等國際非營利組織合作,提供國際化的競賽平台。這場60小時的黑客松活動將邀請來自網頁/ APP設計與開發、商業分析、資料科學、人工智慧/車聯網等多方領域女性,組成跨領域團隊,一同加速邁向未來移動體驗。參賽團隊將透過分析用戶行為和客戶旅程量身定制解決方案,提高便利性、安全性和客戶體驗。獲勝團隊將獲得價值 100 萬新臺幣的年度合約,並可爭取三年延長合作的機會,以及 15 萬新臺幣的獎金。《奧迪創新獎- 2023 黑客松活動》展現台灣奧迪對多元創新團隊及青年人才在科技領域的支持與肯定,以及對實現可持續移動未來的承諾。