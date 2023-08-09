以設計創新為導向 日本精品桿身『Design Tunning』

談到Design Tunning這個來自日本的高爾夫設計精品，要從日本一哥松山英樹身上談起。2021名人賽冠軍松山英樹，無疑是日本高壇歷史上的第一人。他之前曾使用一款Dynamic Gold的彩繪鐵桿身，引起了許多媒體與球迷的好奇心，競相詢問那是什麼桿身。答案就是：Design Tunning，算是該品牌初試啼聲之作。

Design Tuning一開始的作品，就是和True Temper、Nippon Shaft、Shimada等鐵桿身公司合作，推出Design Tuning限量彩繪鐵桿身。讓原本單調且辨識度不高的鐵桿身，變成了獨一無二的藝術品。在松山英樹的加持下，立刻在球具市場上引發一股熱潮。讓想要彰顯個人品味的球友們，能擁有與眾不同的場上利器。

這就是Design Tuning的品牌宗旨：有別於其他競爭品牌的「非常態」設計。針對高端球友族群，提供不管在外觀與性能都流露出濃烈設計風格的產品。一如其名：Design Tuning。在彩繪鐵桿身一炮而紅之後，Design Tuning陸續推出獨立研發的碳纖維桿身系列包括ZERO、VECTOR、與MÖBIUS等。除了時尚搶眼的外觀讓人愛不釋手外，在材質與科技上也有其獨到之處，能真正幫助球友們在場上大展雄風。如果你也喜歡展現自我，是朋友們口中的「裝備組」。Design Tuning，能讓你成為不管機絲與成績都讓朋友們稱羨的「裝備組」。

日本精品桿身Design Tuning鎖定的是想要與眾不同、想要特別商品的高球頂尖客群。圖為日本精品桿身Design Tuning的AIMIX系列。圖／業者提供

說起Design Tunning，它其實比較強調其設計師品牌定位。如以一般工程師角度來設計球具，那絕對是力學、結構學與材料學優先，弄出他們想要的擊球性能後，再來做外觀的美化與修飾。反之，如果是以設計師的觀點來設計球具，當然是以迷人的外觀為前提，然後再設法從中獲得出色的性能表現。兩者或許都能創造出外貌與性能兼備的球具，但是，邏輯截然不同。

所以，要談論Design Tunning的產品，就要先了解，它是一個以設計為優先的高爾夫球具品牌。從最早的彩繪鐵桿身開始，到後來推出ZERO、MOBIUS、VECTOR等碳纖維桿身，乃至於推桿等產品，都能以其設計感十足的外觀，第一眼就吸引住球友的目光。然後，再以優秀的性能去讓球友們心甘情願地掏錢買單。Design Tunning銷售經理鈴木亮介表示:「以碳纖維桿身為例，我們的VECTOR與ZERO系列重量從40克到60、70克都有，能滿足各種程度的球友；而MOBIUS系列既輕且軟，對於長春球友來說非常合適。」

Design Tuning推出的N.S.PRO MODUS 3系列。圖／業者提供

鈴木亮介承認，Design Tunning的目標客群嚴格來說並非一般球友，而是那些想要與眾不同、想要特別商品的客群。「我們是設計公司，外觀的好看與否是設計產品時首要考量的重點。相對的，製作成本也比較高。」鈴木亮介說。「所以，我們的產品確實沒那麼大眾化，而是針對小眾族群。」

其實，這道理就跟時尚精品或設計師家具一樣，多了個logo加持或知名設計師掛名，價格自然高貴許多。但同樣的，其材質、設計與外觀，還是會讓有消費能力的客群覺得：貴得有道理。所以，如果你想找一款外觀迷人、又不容易撞桿且性能出色的桿身，試試Design Tunning，它應能滿足你的卓越品味以及球場上的實際表現。

日前甫在亞巡印尼公開賽並列第五的台灣職業好手張緯綸，儘管身型略顯單薄，但在梯台上依舊擁有不錯的距離與穩定性。而他所選用的開球木桿桿身，也與眾不同，不是男子巡迴賽場上常見的幾個大廠，而是日本精品桿身Design Tuning的ZERO XROSS，規格是60X。張緯綸使用Design Tuning桿身已經有五年之久，他表示，這款桿身能夠帶來非常出色的穩定性與方向性，且距離表現相當亮眼。這讓身材較為單薄的他得以更有信心地在梯台上釋放百分之百的力量來爭取距離，而不用擔心小白球會偏離航道。這就是球員體型與桿身調性完美結合、融為一體的最佳案例。如果你也在尋找一支能讓你全力摧球、又不用怕歪的桿身，ZERO XROSS，規格從40R到70X，包君滿意。