「玫瑰河畔 Rosebank」盛世系列第一朵「盛綻」30 年單一麥芽威士忌 獨獻亞洲台灣首批限量60瓶

被稱為蘇格蘭低地之王的「玫瑰河畔 Rosebank」，在威士忌饕客心中總是蒙上一層神秘的面紗。翻開屬於玫瑰河畔的悠長歷史，於1993 年不敵時代洪流關閉酒廠大門，此後玫瑰進入一段無人知曉的長眠。隨著近年酒廠重獲新生，玫瑰河畔在2023 年首度完成了 30 多年以來的首批蒸餾新酒並逐一放入橡木桶中熟成。為了紀念這個屬於玫瑰河畔的重要時刻及即將開創的玫瑰盛世，酒廠在同年推出極具傳奇色彩的盛世系列，根據酒廠公佈，盛世系列將有六個酒款將逐年釋出，而優雅怒放的第一章節：玫瑰河畔盛世系列第一朵「盛綻」30 年單一麥芽威士忌，為亞洲市場獨家打造，限量800瓶、台灣首批限量60瓶，以原桶強度裝瓶，以極其珍貴稀有的數量將於今年八月，傳奇面世。

酒廠重獲新生，玫瑰河畔在2023 年首度完成了 30 多年以來的首批蒸餾新酒，麥立得洋酒全球總經理 Leonard Russell 親手將剛蒸餾出來的玫瑰新酒放入精選的橡木桶中陳年熟成。業者提供

玫瑰河畔盛世系列第一朵「盛綻」30 年單一麥芽威士忌將於 2023 年 8 月 21 日正式於官網上市，亞洲市場獨家限定，首發台灣市場限量鑑賞 60 瓶，建議售價為新台幣86,000元，當日上午 10:00 開放預約諮詢，每人限量一瓶。凡成功預約諮詢玫瑰河畔盛世系列第一朵「盛綻」，即可獲得將於今年九月舉辦的玫瑰河畔盛綻品酒會之入場資格，品酒會將於 9/3 下午於台北舉辦限定場次，邀請羅芙奧藝術集團藏酒部副總經理唐維怡 Eva Tang 一同跟藏家分享最新的珍稀威士忌收藏趨勢；當日品飲款式除了新品：玫瑰河畔盛世系列第一朵「盛綻」30 年單一麥芽威士忌之外，還有玫瑰河畔全球年度發表第一版 30 年與第二版 31 年，三瓶總價值新台幣超過22萬元的極限量珍藏。成功預約諮詢玫瑰河畔新品的 60 名藏家，並將於品酒會現場抽出兩個名額，體驗玫瑰河畔與金普頓大安酒店的頂級玫瑰套房行程。

麥立得洋酒台灣分公司總經理李正祜表示，玫瑰河畔酒廠重建第一年的稀世珍寶：玫瑰河畔盛世系列第一朵「盛綻」30 年單一麥芽威士忌，以原桶強度裝瓶，富有低地經典三次蒸餾後輕巧的馥郁花香，傳統蟲桶冷凝造就出的濃郁酒體，相互交織出屬於玫瑰河畔的經典、無與倫比的玫瑰讚頌。從玫瑰河畔一向具備的金黃色光澤帶著淡淡琥珀，撲鼻是絕美的花香綻放，香氣如花海蔓延，緊跟著融化奶油的香甜與肉豆蔻的微妙辛香，法式軟糖的甘甜及薄荷的清爽互相交織，入口則活力奔放、酒體輕盈，芬芳花香在口腔中齊力綻放，展現出鮮美的梅果氣息，尾韻則夾帶柑橘的香甜及檸檬皮的清新高雅，令人無法自拔地在花海中徜徉。

「玫瑰河畔單一麥芽威士忌」聯合洲際酒店集團旗下「金普頓大安酒店」，推出以玫瑰為主題打造的「奢華花漾品飲之旅」，不僅有玫瑰河畔專屬的花藝師設計房內花束，入住後還能享有單杯玫瑰河畔盛世系列第一朵「盛綻」30 年單一麥芽威士忌，享盡尊榮華貴的花漾氛圍。業者提供

「金普頓大安 x 玫瑰河畔奢華花漾品飲之旅」於訂房時加購 The Tavernist 套餐，將由曾在世界 50 大最佳餐廳 Noma 與倫敦米其林二星餐廳 Tom Aikens 任職過的廚藝總監 James Sharman 領軍的餐飲團隊，特選出能佐以玫瑰河畔單杯品飲的餐點，以味蕾開啟這趟高奢之旅，感受低地之王威士忌搭餐的巧妙風味。業者提供

另外，「玫瑰河畔單一麥芽威士忌」也將首度聯合洲際酒店集團旗下精品設計酒店，同樣具有摩登優雅精緻面貌的「金普頓大安酒店」，推出以玫瑰為主題打造的「奢華花漾品飲之旅」，當旅客入住金普頓大安酒店，從 check-in 的那一刻開始，就是玫瑰魅力綻放的時刻。從房卡設計、住房備品、房間擺飾到贈禮，皆有與玫瑰河畔的連結巧思與細膩規劃，不僅有玫瑰河畔專屬的花藝師設計房內花束，入住後還能享有單杯玫瑰河畔盛世系列第一朵「盛綻」30 年單一麥芽威士忌，享盡尊榮華貴的花漾氛圍。也能於訂房時加購 The Tavernist 套餐，坐在由知名設計雙人組合 Neri&Hu 如恩設計操刀，隱密慵懶的七零年代浮華新世界氛圍，由曾在世界 50 大最佳餐廳 Noma 與倫敦米其林二星餐廳 Tom Aikens 任職過的廚藝總監 James Sharman 領軍的餐飲團隊，特選出能佐以玫瑰河畔單杯品飲的餐點，以味蕾開啟這趟高奢之旅，感受低地之王威士忌搭餐的巧妙風味。「金普頓大安 x 玫瑰河畔奢華花漾品飲之旅」將於 8 月 14 日正式開放訂房，欲訂購行程，請洽金普頓大安官網或電洽，每日僅限量一間玫瑰套房，活動期間為 9/1-10/15，畢生難得的浪漫與濃烈，切勿錯過。而於 9 月 1 日至 9 月 30 之活動期間，至以下大直小後院、信義小後院、Highlander Inn （北部），ISMAN（台中）、及AK 168（新竹）七間酒吧欽點玫瑰河畔盛世系列第一朵「盛綻」30 年單一麥芽威士忌單杯，不僅能享有特殊的尊榮單杯服務，依照不同的店家設計也將獲得不同凡響的品飲體驗。

玫瑰河畔盛世系列第一朵「盛綻」30 年詳情網址： https://bit.ly/3Kw8nAo

金普頓大安酒店粉專：https://www.instagram.com/kimptondaanhotel/

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