易飛網推華信假期小三通　無壓之旅3,450元起

金廈小三通於今年3月開放後，久違再度拉近台灣與廈門的距離，吸引眾多旅客爭相前往，旅遊電商易飛網攜手華信航空推出「華信假期小三通」專案，機票、船票及金門當地接駁只要3,450元起，還可任選搭配廈門酒店，易飛網亦祭出全新廈門一日遊行程，邀請旅人以最自在的方式輕鬆自由配，實惠又省時，華信航空更於本月起加開本島三個航點至金門的航班，滿足旅客需求並提升旅遊便利性。

易飛網「華信假期小三通」自由配，機加船加酒7,188元起。圖／易飛網提供

易飛網表示，金廈旅遊十分便利，兩地語言相通且零時差，持有台胞證就能直接通關，非常適合自由行，本次特別攜手華信航空推出「華信假期小三通」專案，單程交通套票3,450元起，含本島至金門機票、金門機場至碼頭接駁服務及金門至廈門船票，旅人可由台北、台中或高雄輕鬆前往廈門。金廈小三通睽違3年開放，航班更是出現供不應求的狀況，本月起，華信航空特別將台北至金門提高為每日9航班、台中至金門每日4航班、高雄至金門每日4航班，盼讓全台旅客皆能選擇就近機場出發，來趟說走就走的無壓之旅。

「南靖雲水謠古鎮」一日遊，帶旅人漫步歷史悠久且幽美的古老村落。圖／易飛網提供

「華信假期小三通」專案除兩地交通方案，旅人還可加購住宿廈門星級酒店或當地特色飯店，華信假期精選廈門聖希羅酒店，鄰近商圈且交通便捷，機加船加酒7,188元起。全新廈門一日遊行程任君選配，體驗廈門舊城風情，「南靖雲水謠古鎮」及「永定高北土樓群」等行程最低782元起，便能飽覽多個世界遺產土樓，登樓探究古代客家生活及其歷史故事，散策鎮中悠長古道，賞溪岸邊的百年榕樹群，同時品嚐在地特色客家料理。

土樓為別具特色的傳統建築，能充分感受當地客家人文風俗，透過「華信假期小三通」可加購一日遊體驗。

華信假期秋季線上旅展活動即日起開跑，金門、馬祖、澎湖、花蓮及台東等全線商品3,699元起，2人成行，旅展限定優惠每人可再折300元，全新金廈小三通及商品優惠請見https://event.ezfly.com/tw/AE/index.html，或洽易飛網客服專線(02)7725-0800轉4。