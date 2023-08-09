素食養生展開跑　微風新寵白木耳飲宣布參展

2023第十六屆台北國際素食養生展即將於08月25日至08月28日在台北世貿一館正式開展！本次為期四天的展覽，預計吸引眾多愛好養生的民眾前往參觀。蔬食觀念在近期逐漸改變台灣人的飲食習慣，吃素也成為了一種食尚潮流。

這次參展的商家雲集，集結創意素食、蔬果有機、養身健康的特色，致力於改善人們的日常飲食習慣，守護民眾的健康。其中位於B1128攤位的名店，是於今年(2023)正式進駐微風台北車站的「MONI沐尼養身白木耳飲」。這是從手工起家，開始陸續進駐百貨的養生飲品店，初始就吸引不少愛好養生和天然甜飲的老饕喜愛，尤其是這被稱為「平民燕窩」的白木耳養生飲品。

有著「平民燕窩」之稱的白木耳，又稱銀耳，內含的膳食纖維可以幫助消化道維持正常機能，即使是孕婦也可以放心食用。白木耳的多醣成分與植物性膠質更有抗氧化、增強抵抗力的作用，足稱養顏美容的聖品。

MONI沐尼取名來自「木耳」的台語諧音，創辦人多年前嚐到一道白木耳湯品，驚喜於此種食材無論冷、熱都溫潤好喝，又見身邊親友的生活難以為繼，深陷經濟困頓，創辦人便以此契機，在退休後全心投入研究，生產出品質上等的白木耳飲。堅持慢工熬煮且用料大方，讓大家「每一口都喝得到滿滿大塊木耳」。

在台灣因氣候問題，培育白木耳的技術與管理門檻相當高，總產量僅佔市面約10%。MON沐尼和榮獲神農獎的台灣在地農家合作，採純淨水源與無塵溫室培育本土白木耳，從生產源頭即控管品質與食安，並通過慈心有機認證，生產過程符合國家及國際標準。

白木耳的正面反饋多，對飲食而言更是畫龍點睛，即使是平時大魚大肉習慣的民眾，也能替換平時愛喝的手搖飲，以白木耳作為解膩的飯後甜點；濃郁的口感，作為餐間點心也十分有飽足感；低熱量的特性，更能減少身體負擔。

為了結合現代飲食型態，MONI沐尼除了經典的原味白木耳飲外，也投入大量心力研發許多創新口味，將白木耳與常見健康食材以黃金比例相調配，推出促進消化的酸甜鳳梨口味與百香果口味、滋補調養的桂圓口味、清爽助眠的蓮子口味、消暑解熱的蓮藕口味，以及內涵豐富維他命C的蜂蜜檸檬口味。多種健康選擇，同時滿足各個年齡層的飲食偏好。

MONI沐尼原在市場擺攤起家，因料好味美的高C/P值廣受民眾支持，去年(2022)下旬於桃園蘆竹開設第一家實體店面，自實體店面開幕以來，累積好評不斷，改善民眾的飲食習慣，無論男女老少，就連孕媽咪也能飲用，品牌官網也同步提供冷藏宅配到家的跨縣市服務。後於今年(2023)成功獲選進駐微風台北車站，正式插旗台北，在精緻、高熱量的伴手禮商家間脫穎而出，形成一股養生風潮。

基於對養生理念的推廣意識，MONI沐尼將目標放在挑戰進駐各大百貨，並且積極參與各大食品展覽，將白木耳的好讓全台灣都知道。下半年首戰便是八月下旬舉辦的「2023第十六屆台北國際素食養生展」，持MONI沐尼VIP門票或免費索票，還能參加早鳥限量活動，抽限量餐券、蔬菜組合包與滿額好禮，歡迎大家踴躍參加！