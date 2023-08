成美同濟會注入公益　共好良醫藥師本舖

本次「成美國際同濟會月例會」,以健康生活願景的交流,結合坪林在地醫藥精神和健康推展注入公益,成美國際同濟會為全球性的公益社團,秉持致力服務兒童與偏鄉社區精神,「關懷兒童、無遠弗屆 Serving the Children of the World」宗旨服務社會,林蓁創會長本次例會帶領大家參訪坪林茶鄉與生態步道,提倡在地社會責任與公益活動,以良醫藥師本舖為據點共同交流在地服務精神與健康養生觀念。

成美集團林蓁創會長服務至今,在醫界與坪林有著多年的努力與貢獻,每年提供坪林國小一校一會獎助學金與讀好書活動、偏鄉校園美化與修復的善行。引領大家參與坪林國小學生快樂學習成長,共同為學校增進綠化藝術,「多多書志工培訓活動」激發語言思考和創造力的身心發展,同時培養孩子正確的人際觀、服務觀及價值觀。

坪林北宜路上良醫藥師本舖是醫師與藥師共同創辦的新形態健康據點,從醫者的角度 「實踐預防醫學,世代傳承的老屋」推廣健康飲食、人文講座與茶禪減壓生活,展現健康創生的新視野。藉由吃對食物,攝取豐富的抗氧化物、補充均衡完整的營養,保持樂活的心態,正是維持健康活力的最好方式。

林蓁醫師以職人的態度,擦亮事業的目標與精神,深入社會服務和領導人員的培訓,積極參與實踐與服務,賦予社會價值與公益,這樣的貢獻實踐深耕台灣,成為企業的典範。

根據醫學研究指出,當人們處在正面的情緒下攝取食物,才能讓身體的內分泌達到好的平衡與吸收。因此,「吃出健康力」還要搭配「規律的運動」、「美好的心情」、「充足的睡眠」,才是完整的健康金四角。

坪林良醫藥師本舖活動中,讓成美同濟會參訪團,透過相互交流建立互助合作,健康情境中輔以各種教育訓練與團康活動,享受終身學習快樂成長的成美同濟會。展望會務與公益活動,歡迎每一位有愛心、有善良意志的青年夥伴,邀請您的加入!