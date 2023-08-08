「2023台灣青少年公開賽」父親節熱鬧開幕 明天清晨點燃戰火

2023台灣青少年公開賽今天在美麗華俱樂部舉行開幕典禮，大會會長翁耀堂在歡迎各國球員與家長來到台水灣之餘，特別強調這項國際性青少年高爾夫賽事第十屆比賽並不只是最近13年的準備，而是從27年前發心埋下的種子，一步一步完成，27年的等待很值得！

來自13個國家、超過兩百位選手參賽的2023台灣青少年公開賽，今天下午參加了比的開幕典禮，主辦單位特別請來新北高中儀隊和東山太鼓團到場表演，除了展現不同文化的特色，也讓參賽各國選手有機會見識到不同專長領域的青少年傑出的表現，場面相當熱鬧。

大會會長翁耀堂表示，很高興經歷3年疫情的等待，這次第10屆賽事獲得美麗華俱樂部支持，讓賽事更完美，呈現傳承與永續的意義。圖／業者提供

大會會長翁耀堂指出，今天剛好是父親節，在場的父親們都收到一份大禮，看到自己的小孩可以參加這場國際性的青少年公開賽，呈現未來高爾夫的樣貌，希望給小朋友機會展現學習的成果。他很高興經歷3年疫情的等待，第十屆賽事獲得美麗華俱樂部支持，讓賽事更完美，呈現傳承與永續的意義。他強調，這十屆賽事並不只是最近13年的準備，而是在27年前與執行長翁士棻一場父子之間深刻的長談之後種下的種子，經過27年的等待終於看到今天的成果，這樣的等待是值得的。

2019年男D組冠軍謝承洧今天（8/8）在配對賽打出低於標準桿6桿，幫助同組貴賓贏得配對賽第一名佳績！圖／業者提供

台灣青少年公開賽今年進入第十屆賽事，比賽場地也首次來到曾經承辦過LPGA台灣錦標賽的美麗華俱樂部，翁土棻特別感謝美麗華俱樂部對賽事的努力，提供高規格的球場水準，讓每位參賽小選手體驗國際賽事的強度，場方特別加強東、北兩區的場地整備，在果嶺部分，每週持續於週一的球場日進行一次鋪沙與兩次滾壓，以提升速度。七月底速度為9呎，預期在比賽期間將達到10呎，希望讓球員們屆時都能盡情享受比賽

台灣知名選手謝承洧（左起）、羅友成、陳亮宇配對賽前合影。圖／業者提供

美麗華俱樂部董事長黃世杰今天在開幕典禮上表示，運動和教育是國家發展的根本，這場國際青少年高爾夫賽事今年來到美麗華舉辦，就是展現各國青少年在教育和培養的成果，這是他歷來在美麗華俱樂部看到最多年輕人的時候，球場工作人員都很高興可以促成這項比賽，在最完美的環境中競技。

受邀參與開幕典禮的中華高協理事長王政松則說，這場比賽是高協年度的重要活動之一，希望大家本週都能打出好成績。

昨天開幕典禮之後，大會安排了歡迎晚宴，各國選手在賽前可以輕鬆交流，明天清晨6時30分起，分兩區和上下午陸續展開第一回合比賽。