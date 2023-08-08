裕隆喜迎70周年 嚴陳莉蓮宣示集團「全域移動，未來啟動」經營願景

1953年，裕隆汽車創辦人嚴慶齡先生憑著堅持造車的熱情與使命在新店大坪林設廠成功造出第一台車，開啟了台灣汽車工業的發展藍圖，逐步建立起裕隆集團的事業版圖。今年，裕隆喜迎70週年，裕隆集團在嚴陳莉蓮執行長的帶領下，各事業體積極轉型升級，展現新氣象。今(8/8)日，裕隆集團由嚴陳莉蓮執行長率各事業體主管，齊聚新店總部為集團全新識別立招揭牌，對外正式揭示集團全新識別，全新集團官網也在同日上線，宣示集團事業體全面轉型升級永續發展，迎向「全域移動，未來啟動」嶄新經營願景。

遙想當年，創辦人嚴慶齡先生以父親嚴裕棠的「裕」，大隆鐵工廠的「隆」，創設了「裕隆機器製造有限公司」。1960年，更名為「裕隆汽車製造有限公司」，使用第一代商標「圓舵盤」；1992年，裕隆汽車發表企業識別，啟用「YL」二字合體商標，將英文名稱「Yue Loong」改為「Yulon」並沿用至今。2023年，裕隆集團在70周年進化啟用全新集團企業識別，設計回歸裕隆汽車經典標誌的精神，帶入溫暖紅與動感金兩大主色，紅色象徵著嚴創辦人創辦裕隆的造車熱情與動力；金色則是象徵車燈亮起的光束放射，啟動未來的「移動之光」，為70年的裕隆打上金勾，畫龍點金!期許在繼往開來的70年之際，裕隆集團在嚴陳莉蓮執行長的帶領下，各事業體團結合作，秉持初衷勇往前進，創造移動⽣活新價值，朝永續共好發展，持續陪伴臺灣⼈的移動生活與未來。

裕隆集團新店總部展示集團全新識別，全新集團官網也正式在同日上線。圖／業者提供

裕隆集團自1953年創立至今，一路參與見證台灣經濟的轉型與躍進，致力成為台灣移動創新的先行者。70年來，裕隆從傳統製造車廠，持續進化轉型成為智慧移動服務提供者，集團事業版圖涵蓋智慧⾞輛、⾦融⽔平、紡織時尚、營建⽣活四⼤事業體。迎向70周年，裕隆集團透過揭示全新啟動集團識別，凝聚集團各事業體持續創新前進，持續秉持創辦人與總裁造車理念的堅持，更進化開展「全域移動，未來啟動」的經營願景。

迎向未來，裕隆集團從車出發，持續朝向永續發展，將自身服務與關注範圍，擴及到每一種移動生活服務，透過數位發展、電動車輛、能源佈局，打造智慧生活的移動生態系，提供更優質的移動服務體驗。在迎向新能源車及移動服務的新趨勢下，積極佈局電動車輛與關鍵零組件的製造技術，為消費者提供符合在地需求的車輛及全方位的用車體驗；從汽車供應鏈本業出發，結合融資、保險、周邊配備、保養維修、租賃、中古車交易再到道路救援，以「行的價值鏈」串起所有交通移動服務的需要，同時，整合集團土地資產，規劃具未來性的多功能商城、工業園區與高級住宅，推動裕隆城成為智慧宜居城市，帶動產業聚落升級與轉型，實現未來智慧城市移動生活服務的全新願景。

此外，重視企業永續與環境共榮發展，裕隆集團也跨足能源轉型，投入綠能產業，積極佈建汽機車充電樁設備與太陽光電的融資營運，為未來城市的移動生活佈建完善而紮實的基礎，為臺灣移動價值鏈發展再創新局，連結人、車、生活的美好願景。