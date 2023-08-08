第一排文創攜手台灣本土職籃聯盟P.LEAGUE+ 打造Podcast影像化電視節目

純聲音數位媒體Podcast已在國外盛行許久，但由於台灣網路涵蓋率高，直到2019年才逐漸在台興起。根據SoundOn《2022年度聲音經濟報告書》指出，台灣Podcast商業合作市場規模逼近十億元，市場快速成長。

第一排文創創辦人王博麟曾擔任新聞台及體育台主播，媒體工作經驗已有10年，結識許多籃球圈及體育圈業界人士，2021年在機緣下攜手台灣本土職籃聯盟P.LEAGUE+，共同聯名推出「球場第一排」Podcast聲音節目，最初構想是建立球迷溝通的橋樑；後來在錄製聲音過程也運用攝影機錄影，並透過後製剪輯成影像化節目，在短短一年內已成為台灣第一個登上電視頻道的Podcast影像化節目，也是2022年累計最多下載次數的同類型Podcast。

「我是喜歡聊天的人，發現很多報導沒有把故事發掘出來，那我們就跟球員合作，定位成一個說故事的人，比較像是聊天給大家聽，不像是訪談。」王博麟說。影像節目內容已近乎飽和，是兵家必爭的紅海市場，但聲音媒體市場仍在成長中，但節目汰換率高且壽命短，尤其在分眾破碎的串流時代，更強調與受眾的「對話過程」。

「球場第一排」在台灣上架開始即高居第一名的運動類節目，能穩定聲量的原因，除了團隊成員均有多年媒體經驗，對於內容掌握度清楚、擅於發掘議題，在製作方面也有高規格要求，每季都會更新片頭音樂和預告片，並經過剪接確保節目品質和內容流暢度，加上對節目時程非常嚴格，從創立以來維持一周兩次更新，因此維持穩定收聽流量。另外還具備運動範疇的專業知識和敏感度，也讓球場第一排在運動領域難以被超越，來看更多球場第一排影片:https://reurl.cc/o72E8q。

球場第一排團隊成員。圖／新創基地提供

王博麟表示，球場第一排主要以台灣籃球視角出發，因此定位及受眾群體非常精準。除了節目外也有線下活動，舉辦北、中、南球賽，讓聽眾可以報名現場打球互動；跟華納合作有贊助電影票也都會開放讓聽眾看電影；未來有意與觀光工廠、綠能產業參訪等跨界合作，做更多橫向發展，連結聽眾與節目間的情感與意義。

第一排文創未來希望打造各式各樣的平台，生活中有商業投資、美食、心理輔導等需求，都可以形成網路生態做價值交換。藉由關懷在地臺灣生活點滴，致力培養更多具備深度影音思考能力的創作者，並且注入「用聲音思考影像、用影像思考聲音」的中心概念。

球場第一排錄製側拍。圖／新創基地提供

創業者要能很客觀、很理性看待事情，同時又要主觀保有自己的想法，既要保守又要開創則是一件互相矛盾的事，要相信你的直覺，相信你心裡的聲音，並在任何時候都做最壞的打算。王博麟創業過程最大的收穫是，認識到自己的另一面、體驗不同的生活型態，也發現自己蠻能處理事情和做決定，這是過去工作時沒有機會可實踐。