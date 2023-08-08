「御前上茶」來了！ 第一家淡水河畔旗艦店開幕

點任一飲品，即送上有祝福寓意的鯉魚旗、富士山吸管套

「御前上茶」將品茶文化注入手感，打造一品的抹茶風味而馳名。今選在捷運連通商店街「淡水站」1號出口，於8月開張首家大台北旗艦店。擁得天獨厚的山景、河景、海景環繞，水岸第一排景觀席，超過30個室內座位；並嚴選在日本已有180餘年歷史（創始於西元1836年）的京都抹茶老舖作為原料，調製出令人心動的抹茶飲品、冰品、點心。

業者表示，步出淡水捷運站即刻抵達，微風吹過日式暖廉，餘影搖曳在昭和風格的舖子門景，夕陽西斜下、波光粼粼的淡水河，坐在「御前上茶」就能品上一杯好的抹茶，淡水店獨家限定，只要點任一飲品即送上有祝福寓意的鯉魚旗、富士山吸管套。

河畔旗艦店開幕，抹茶人必收藏。

愛喝抹茶 就喝御前上茶

「京御抹茶飲」選用100%京都宇治抹茶，風味濃醇馥郁，而適合夏季的「抹香檸檬綠飲」抹茶香氣中帶著清新微酸口感，「抹茶那堤飲」可以依據喜好調整濃度，選擇初階、中級、極致風味，並可以客製化選擇加入豆芙、珍珠、紅豆、茶凍等，增加口感層次。另外最受歡迎的點心則推薦大人味的「宇治抹茶千層蛋糕」，千層餅皮和內餡的完美比例，打造出豐富口感，「大滿足」擁有8cm的鬆厚蛋糕體，搭配濃郁的抹茶爆漿內餡，吃完絕對讓人大大滿足，現點現做的「宇治抹茶鬆餅」外表酥脆一口咬下，滿滿的抹茶香搭配旁邊的霜淇淋、蜜紅豆和抹茶凍，多重享受一次滿足！

一支好的冰不用乳化劑

「御前上茶」招牌霜淇淋使用日本直輸宇治抹茶，不添加乳化劑，微冰沙口感，吃起來綿密清爽，每一口都吃得到純粹的抹茶香，順口不甜膩，吃完一支霜淇淋就好像品嘗到一杯好的抹茶。

營業資訊:週一至週五：11:00-22:00。週六、週日（例假日）10:30-22:00。地點：淡水捷運站一樓（1號出口左轉）